EMTU amplia frota de ônibus de linhas que atendem região do ABC, a partir desta segunda-feira (26)

Quantidade de viagens também será aumentada nas 16 linhas beneficiadas

LUANA COUTINHO

A EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) amplia, a partir desta segunda-feira, 26 de junho de 2023, a frota de ônibus de 16 linhas que circulam no ABC, na Grande São Paulo. São 20 novos veículos, da concessionária Next Mobilidade, que passam a atender os passageiros da região.

Com os novos veículos, também será ampliada a quantidade de partidas oferecidas à população. Juntas, as 16 linhas somam 195 viagens diárias a mais, para atender os municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema e Mauá, além de interligar as cidades com a capital paulista.

Cerca de 61 mil passageiros serão beneficiados com as mudanças. Veja quais linhas terão aumento nas viagens:

027 – SANTO ANDRE (TERMINAL METROPOLITANO SANTO ANDRE-LESTE)/

SAO PAULO (JARDIM TIETE)

043 – SAO CAETANO DO SUL (TERMINAL RODOVIARIO NICOLAU DELIC)/

SANTO ANDRE (CATA PRETA)

043BI1 – SAO CAETANO DO SUL (TERMINAL RODOVIARIO NICOLAU DELIC)/

SANTO ANDRE (REPRESA)

087 – SANTO ANDRE (TERMINAL METROPOLITANO SANTO ANDRE-LESTE)/

SAO PAULO (METRO ITAQUERA)

107 – SANTO ANDRE (TERMINAL METROPOLITANO SANTO ANDRE-LESTE)/

SAO PAULO (JARDIM ESTHER)

148 – SAO CAETANO DO SUL (TERMINAL RODOVIARIO NICOLAU DELIC)/

SAO BERNARDO DO CAMPO (JARDIM LEBLON)

152 – SAO BERNARDO DO CAMPO (AREA VERDE)/ SAO PAULO (TERMINAL SACOMA)

152DV1 – SAO BERNARDO DO CAMPO (TERMINAL METROPOLITANO FERRAZOPOLIS)/

SAO PAULO (TERMINAL SACOMA)

153 – SAO BERNARDO DO CAMPO (CONJUNTO TERRA NOVA II)/

SAO PAULO (TERMINAL SACOMA)

165 – RIBEIRAO PIRES (TERMINAL RODOVIARIO DE RIBEIRAO PIRES)/

SAO BERNARDO DO CAMPO (TERMINAL PACO – SAO BERNARDO)

182 – SAO BERNARDO DO CAMPO (ACAMPAMENTO DOS ENGENHEIROS)/

DIADEMA (TERMINAL METROPOLITANO DIADEMA)

194 – SAO CAETANO DO SUL (TERMINAL RODOVIARIO NICOLAU DELIC)/

SANTO ANDRE (CATA PRETA)

254 – SAO CAETANO DO SUL (TERMINAL RODOVIARIO NICOLAU DELIC)/

DIADEMA (TERMINAL METROPOLITANO DIADEMA)

279 – DIADEMA (TERMINAL METROPOLITANO DE DIADEMA)/

SAO PAULO (METRO SAO JUDAS)

358 – DIADEMA (VILA SAO JOSE)/ SAO PAULO (SAUDE)

380 – DIADEMA (TERMINAL METROPOLITANO DE DIADEMA)/

SAO PAULO (JARDIM GUACURI)

De acordo com a EMTU, a reprogramação foi feita com base nos monitoramentos realizados diariamente por sua equipe de fiscalização.

Os passageiros podem consultar as informações sobre as linhas gerenciadas pela EMTU diretamente pelo site ou aplicativo da empresa.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte