EMTU altera horários de ônibus na Grande São Paulo e linhas do ABC recebem mais partidas

Mudanças começam nesta segunda-feira (26) e envolvem itinerários que atendem a cidades como Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Osasco, Carapicuíba, Barueri, Osasco, Guarulhos e a capital paulista

ADAMO BAZANI/VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A partir desta segunda-feira, 26 de junho de 2023, a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) altera os horários de 28 linhas de ônibus que atendem à Grande São Paulo.

As mudanças envolvem itinerários que atendem a cidades como Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Osasco, Carapicuíba, Barueri, Osasco, Guarulhos e a capital paulista.

No ABC Paulista, duas destas linhas passam a oferecer mais partidas:

– 107 Santo André (Terminal Metropolitano Santo André-Leste)/ São Paulo (Jardim Esther), que recebe mais 15 partidas também os dias úteis;

– 194 São Caetano do Sul (Terminal Rodoviário Nicolau Delic)/Santo André (Cata Preta),que passa ter mais seis viagens em dias úteis.

As duas linhas são operadas pela concessionária NEXT Mobilidade.

Os novos horários podem ser consultados no site e aplicativo da EMTU.

Veja a relação de linhas:

004 (ABC Sistema) – São Bernardo Do Campo (Parque Alvarenga)/São Paulo (Terminal Sacomã)

Reprogramação da tabela horária.

027 (ABC Sistema) – Santo Andre (Terminal Metropolitano Santo André-Leste)/

São Paulo (Jardim Tietê)

Reprogramação da tabela horária, com acréscimo de 22 partidas aos dias úteis.

027EX1 (ABC Sistema) – Santo André (Hospital Mário Covas)/ São Paulo (Jardim Tietê)

Reprogramação da tabela horária.

043 (ABC Sistema) – São Caetano do Sul (Terminal Rodoviário Nicolau Delic)/ Santo André (Cata Preta)

Reprogramação da tabela horária, com acréscimo de sete partidas aos dias úteis.

043BI1 (ABC Sistema) – São Caetano Do Sul (Terminal Rodoviário Nicolau Delic)/

Santo André (Represa)

Reprogramação da tabela horária, com acréscimo de quatro partidas aos dias úteis.

051 (ABC Sistema) – Diadema (Vila São José)/ São Paulo (Saúde)

Reprogramação da tabela horária, com acréscimo de seis partidas aos dias úteis.

064 (ABC Sistema) – Mauá (Jardim Guapituba)/ São Caetano do Sul (Bairro Santo Antônio)

Reprogramação da tabela horária.

087 (ABC Sistema) – Santo André (Terminal Metropolitano Santo André-Leste)/ São Paulo (Metrô Itaquera)

Reprogramação da tabela horária, com acréscimo de cinco partidas aos dias úteis

107 (ABC Sistema) – Santo André (Terminal Metropolitano Santo André-Leste)/

São Paulo (Jardim Esther)

Reprogramação da tabela horária, com acréscimo de 15 partidas aos dias úteis.

148 (ABC Sistema) – São Caetano Do Sul (Terminal Rodoviário Nicolau Delic)/

São Bernardo Do Campo (Jardim Leblon)

Reprogramação da tabela horária, com acréscimo de 11 partidas aos dias úteis, dez partidas aos sábados e seis aos domingos.

152 (ABC Sistema) – São Bernardo Do Campo (Área Verde)/ São Paulo (Terminal Sacomã)

Reprogramação da tabela horária, com acréscimo de 11 partidas aos dias úteis e dez partidas aos domingos.

152DV1 (ABC Sistema) – São Bernardo Do Campo (Terminal Metropolitano Ferrazópolis)/São Paulo (Terminal Sacomã)

Reprogramação da tabela horária, com acréscimo de quatro partidas aos dias úteis.

153 (ABC Sistema) – São Bernardo Do Campo (Conjunto Terra Nova II)/ São Paulo (Terminal Sacomã)

Reprogramação da tabela horária, com acréscimo de oito partidas aos dias úteis.

182 (ABC Sistema) – São Bernardo Do Campo (Acampamento dos Engenheiros)/ Diadema (Terminal Metropolitano Diadema)

Reprogramação da tabela horária, com acréscimo de duas partidas aos dias úteis, oito partidas aos sábados e 18 partidas aos domingos.

194 (ABC Sistema) – São Caetano Do Sul (Terminal Rodoviário Nicolau Delic)/ Santo André (Cata Preta)

Reprogramação da tabela horária, com acréscimo de seis partidas aos dias úteis.

215 (ABC Sistema) – Ribeirão Pires (Terminal Rodoviário De Ribeirão Pires)/ Suzano (Centro)

Reprogramação da tabela horária, com acréscimo de uma partida aos dias úteis.

358 (ABC Sistema) – Diadema (Vila São José)/ São Paulo (Saúde)

Reprogramação da tabela horária, com acréscimo de dez partidas aos dias úteis.

376 (ABC Sistema) – Diadema (Terminal Metropolitano Diadema)/ São Paulo (Brooklin)

Reprogramação da tabela horária, com acréscimo de seis partidas aos dias úteis.

380 (ABC Sistema) – Diadema (Terminal Metropolitano de Diadema)/ São Paulo (Jardim Guacuri)

Reprogramação da tabela horária, com acréscimo de duas partidas aos dias úteis.

403 (ABC Sistema) – Mauá (Vila Nova Mauá)/ São Caetano Do Sul (Santo Antônio)

Reprogramação da tabela horária.

020 (Anhanguera) – Carapicuiba (Vila Dirce)/ Osasco (Vila Yara)

Reprogramação da tabela horária.

022 (Anhanguera) – Carapicuiba (Vila Dirce)/ Osasco (Vila Yara)

Reprogramação da tabela horária.

023 (Anhanguera) – Carapicuiba (Cohab V)/ Osasco (Vila Yara)

Reprogramação da tabela horária.

061 (Anhanguera) – Carapicuiba (Jardim Guapiuva)/ São Paulo (Metrô Butantã)

Reprogramação da tabela horária.

086 (Anhanguera) – Osasco (Jardim Veloso)/ São Paulo (Lapa)

Reprogramação da tabela horária.

086PR1 (Anhanguera) – Carapicuiba (Parque Jandaia)/ São Paulo (Lapa)

Reprogramação da tabela horária.

134 (Anhanguera) – Barueri (Parque Viana)/ Osasco (Centro)

Reprogramação da tabela horária.

180 (Anhanguera) – Osasco (Jardim Primeiro De Maio)/ São Paulo (Lapa)

Reprogramação da tabela horária.

181 (Anhanguera) – Carapicuiba (Parque Santa Tereza)/ São Paulo (Lapa)

Reprogramação da tabela horária.

223 (Anhanguera) – Carapicuiba (Cohab V)/ Osasco (Vila Yara)

Reprogramação da tabela horária.

244 (Anhanguera) – Osasco (Centro)/ Cotia (Rodovia Raposo Tavares – Km 21)

Reprogramação da tabela horária.

247 (Anhanguera) – Barueri (Aldeia Da Serra)/ Cotia (Terminal Metropolitano De Cotia)

Reprogramação da tabela horária.

247EX1 (Anhanguera) – Jandira (Jardim Alvorada)/ Cotia (Terminal Metropolitano De Cotia)

Reprogramação da tabela horária.

260 (Anhanguera) – Barueri (Alphaville)/ Cotia (Km 30 Rodovia Raposo Tavares)

Reprogramação da tabela horária, com acréscimo de uma partida aos dias úteis.

260EX1 (Anhanguera) – Barueri (Alphaville)/ Cotia (Km 30 Rodovia Raposo Tavares)

Reprogramação da tabela horária, com acréscimo de uma partida aos dias úteis.

283 (Anhanguera) – Carapicuiba (Cidade Ariston)/ Osasco (Vila Yara)

Reprogramação da tabela horária.

283VP1 (Anhanguera) – Carapicuiba (Cidade Ariston)/ Osasco (Centro)

Reprogramação da tabela horária.

329 (Anhanguera) – Carapicuiba (Vila Menck)/ São Paulo (Metrô Butantã)

Reprogramação da tabela horária.

360 (Anhanguera) – Barueri (Parque Viana)/ Barueri (Alphaville 1)

Reprogramação da tabela horária.

404 (Anhanguera) – Osasco (Novo Osasco)/ São Paulo (Metrô Vila Sônia)

Reprogramação da tabela horária.

428 (Anhanguera) – Barueri (Jardim Do Líbano)/ Osasco (Vila Yara)

Reprogramação da tabela horária.

479 (Anhanguera) – Carapicuiba (Parque Santa Tereza)/ Osasco (Centro)

Reprogramação da tabela horária.

492 (Anhanguera) – Carapicuiba (Parque Jandaia)/ São Paulo (Metrô Vila Sônia)

Reprogramação da tabela horária.

496 (Anhanguera) – São Paulo (Jardim João XXIII)/ Barueri (Alphaville/Green Valley)

Reprogramação da tabela horária.

496EX1 (Anhanguera) – São Paulo (Rodovia Raposo Tavares – Km 17,8)/ Barueri (Alphaville/Green Valley)

Reprogramação da tabela horária.

579 (Anhanguera) – Osasco (Vila Yolanda)/ Barueri (Alphaville/ Green Valley)

Reprogramação da tabela horária.

809 (Anhanguera) – Barueri (Aldeia da Serra)/ Santana de Parnaíba (Refúgio dos Bandeirantes)

Reprogramação da tabela horária.

835 (Anhanguera) – São Paulo (Metrô Vila Sônia)/ Barueri (Alphaville/Green Valley)

Reprogramação da tabela horária.

840 (Anhanguera) – Osasco (Terminal Metropolitano Luiz Bortolosso – Km 21)/ São Paulo (Metro Butanta)

Reprogramação da tabela horária.

266 (Internorte) – Guarulhos (Inocoop)/ São Paulo (Metrô Armênia)

Reprogramação da tabela horária, com acréscimo de 16 partidas aos dias úteis.

266DV1 (Internorte) – Guarulhos (Inocoop)/ São Paulo (Metrô Armênia)

Reprogramação da tabela horária.

555 (Internorte) – Guarulhos (Cocaia)/ São Paulo (Metrô Armênia)

Reprogramação da tabela horária, com acréscimo de cinco partidas aos dias úteis.

488 (Intervias) – Carapicuiba (Vila Menck)/ São Paulo (Metrô Butantã)

Reprogramação da tabela horária.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes

Vinícius de Oliveira para o Diário do Transporte