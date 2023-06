Empresa Reunidas implementa bilhete eletrônico e público não precisa mais imprimir passagens compradas online

Sistema de Bilhete de Passagem Eletrônico (BPE) já está valendo para viagens intermunicipais e interestaduais

VINICIUS DE OLIVEIRA

A empresa de transporte rodoviário Reunidas S/A acaba de implementar o sistema de Bilhete de Passagem Eletrônico (BPE) para as compras nos sites autorizados e pelo WhatsApp oficial companhia. Com essa nova medida, os passageiros não precisarão mais retirar o bilhete de passagem na agência ou imprimir antes da viagem.

A mudança se destaca pela economia de tempo e de papel, contribuindo com o meio ambiente. Além disso, o sistema de bilhetes BPE agiliza o processo de embarque, pois basta que o passageiro apresente o bilhete digital juntamente com um documento de identificação válido.

A novidade passou a valer desde o dia 19 de junho, para passagens adquiridas nos sites autorizados e pelo WhatsApp oficial da empresa. Quem realizou a compra de forma online antes dessa data, independentemente do dia da viagem, ainda vai precisar do bilhete impresso, que deverá ser retirado na agência rodoviária antes do embarque.

A Reunidas atua no Sul, Sudeste, Centro Oeste e Nordeste do Brasil, além da Argentina, com uma frota de mais de 400 veículos, transportando, por ano, mais de 1,5 milhão de passageiros.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte