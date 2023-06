Abrati estima que empresas de ônibus rodoviário transportarão cerca de 4 milhões de passageiros nas férias de julho

Dado é positivo diante da queda média de 10% no volume de passageiros transportados a partir de março em relação aos três primeiros meses do ano

ARTHUR FERRARI

Com as férias escolares se aproximando, as empresas do setor rodoviário estão otimistas quanto à recuperação do mercado. Desde março, essas empresas têm enfrentado uma queda média de 10% no volume de passageiros transportados em comparação com os três primeiros meses do ano, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Essa retração também afetou toda a cadeia do setor de serviços.

“Apesar dessa retração dos últimos meses, acreditamos numa recuperação do setor rodoviário com a chegada das férias de julho, que é historicamente o mês com maior número de passageiros transportados, superando meses como dezembro e janeiro”, destaca Letícia Pineschi, conselheira e porta-voz da Abrati – Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros.

Em julho de 2019, antes da pandemia, o número de passageiros transportados foi de cerca de 3,7 milhões. Em 2021, já sob o impacto da pandemia, foram 2,5 milhões, e em 2022, 3,9 milhões. A projeção para este ano é de 4 milhões de passageiros no período das férias.

“São dados animadores, por isso as empresas estão investindo em promoções atrativas que mantenham a qualidade da experiência do usuário sem onerar o seu bolso com o intuito de retomar o crescimento do número das viagens no modal rodoviário”, conta Pineschi.

As empresas estão investindo em promoções atrativas para impulsionar o número de viagens no modal rodoviário. O objetivo é manter a qualidade da experiência do usuário sem onerar o bolso dos passageiros. Cupons de desconto, preços especiais para primeira compra, upgrade de cabine e promoções relâmpago são algumas das ofertas disponíveis nos canais de relacionamento das empresas, como redes sociais, sites e aplicativos. Além disso, programas de fidelidade permitem acumular pontos no dia a dia para viajar de graça nas férias.

Com o intuito de atrair cada vez mais passageiros, as empresas estão investindo na modernização e diversificação de suas frotas. Ônibus com diferentes classes de serviço e níveis de segurança são oferecidos para atender às diversas demandas dos viajantes.

Caso ocorra algum imprevisto na hora da viagem, os passageiros têm direito à restituição do valor do bilhete ou podem solicitar a troca da passagem para outro dia e horário no período de um ano.

As empresas do setor rodoviário também se esforçam para manter um contato próximo com seus clientes. Além do atendimento presencial nos guichês das empresas nas rodoviárias e do contato telefônico, os consumidores contam com canais digitais exclusivos de atendimento, como sites, chat online, e-mail, WhatsApp, ouvidoria e redes sociais. O objetivo é oferecer um bom atendimento, independentemente do canal escolhido pelo cliente.

Com a expectativa de um aumento no número de passageiros durante as férias de julho, as empresas do setor rodoviário estão preparadas para receber os viajantes e oferecer experiências de viagem satisfatórias, aliando conforto, segurança e promoções atrativas. A recuperação gradual do setor é aguardada com otimismo, impulsionada pelo aumento da demanda nesse período propício para viagens em família e lazer.

Arthur Ferrari para o Diário do Transporte