Mais de dez linhas de ônibus que operam no Grajaú (SP) têm itinerários alterados nesta segunda (26)

Desvios começam logo pela manhã, a partir das 9h

VINICIUS DE OLIVEIRA

A partir das 9h desta segunda-feira, 26 de junho de 2023, um total de 12 linhas de ônibus terão os itinerários desviados temporariamente, devido uma interferência viária no cruzamento entre as ruas Francisco Montesuma e Carmo Fernandes, na região do Grajaú, Zona Sul de São Paulo.

Acompanhe os desvios:

5362/10 Pq. Res. Cocaia – Pça. Da Sé

5362/41 Pq. Res. Cocaia – Pq. Ibirapuera

675G/10 Pq. Res. Cocaia – Metrô Jabaquara

675G/22 Pq. Res. Cocaia – Col. Sta. Mari

Ida: sem alteração.

Volta: normal até Rua Carmo Fernandes, R. Guido Laccetti, R. Demas Zitto, prosseguindo normal.

5362/23 Pq. Res. Cocaia – Vicente Rao

Sentido Único: normal até Rua Carmo Fernandes, R. Guido Laccetti, R. Demas Zitto, prosseguindo normal.

6034/10 Pq. Res. Cocaia –Term. Grajaú

6074/10 Jd. Gaivotas – Est. Jurubatuba

Ida: sem alteração.

Volta: normal até Rua Carmo Fernandes, R. Guido Laccetti, R. Demas Zitto, prosseguindo normal.

6078/10 Cantinho do Céu – Shop. Interlagos

6115/10 Cantinho do Céu – Term. Grajaú

6115/41 Pq. Res. Dos Lagos – Term. Grajaú

Ida: normal até Rua Carmo Fernandes, R. Guido Laccetti, R. Demas Zitto, R. Valentim Lorenzetti, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

6726/10 Term. Grajaú – Jd. Gaivotas

Ida: normal até Rua Carmo Fernandes, R. Guido Laccetti, R. Demas Zitto, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

N635/11 Term. Grajaú – Jd. Gaivotas

Sentido Único: Normal até Rua Carmo Fernandes, R. Guido Laccetti, R. Demas Zitto, prosseguindo normal.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte