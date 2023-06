Duas linhas de ônibus na zona Norte de São Paulo são desviadas neste domingo (25)

Alterações ocorrem entre 9h e 22h devido a evento

ADAMO BAZANI

Duas linhas de ônibus municipais são desviadas neste domingo, 25 de junho de 2023, por causa de um evento em comemoração ao 73º aniversário do Jardim Peri, que ocorre na Av. Mariana Caligiori Ronchetti, entre as ruas Maria Antônia Martins e Cícero Otávio Barbieri, Zona Norte da capital paulista.

De acordo com a SPTrans (São Paulo Transporte), que administra o sistema municipal de ônibus, as mudanças são das 9h às 22h e envolvem as linhas 1758 /10 Jd. Antártica – Metrô Santana e 1760/10 COHAB Antártica – Shop. Center Norte.

Veja os desvios:

1758/10 Jd. Antártica – Metrô Santana

Ida: normal até a Avenida Mariana Caligiori Ronchetti, Rua Caburés-do-Sol, Avenida Maria Antonia Martins e Pça Helvécio Gomes Oliveira, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Praça Helvécio Gomes de Oliveira, Av. Maria Antonia Martins, Rua Caburés-do-Sol e Avenida Mariana Caligiori Ronchetti, prosseguindo normal.

1760/10 COHAB Antártica – Shop. Center Norte

Ida: normal até a Avenida Mariana Caligiori Ronchetti, Rua Caburés-do-Sol, Avenida Maria Antonia Martins e Rua Koshun Takara, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua Koshun Takara, Avenida Maria Antonia Martins, Rua Caburés-do-Sol e Avenida Mariana Caligiori Ronchetti, prosseguindo normal.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes