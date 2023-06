VÍDEO: Após incêndio, trânsito e ônibus são normalizados no limite entre Santo André e São Caetano do Sul

Cerca de 100 bombeiros aturaram no combate às chamas; três galpões foram destruídos; Não houve vítimas

ADAMO BAZANI

Os serviços de ônibus e o trânsito na região Rua Felipe Camarão, entre a Vila Metalúrgica, em Santo André, e o bairro Prosperidade, em São Caetanos do Sul, foram normalizados na manhã deste sábado, 24 de junho de 2023.

Por volta de 21h desta sexta-feira (23), um incêndio classificado como de grandes proporções pelos Bombeiros, destruiu três galpões de uma empresa distribuidora de aço.

Cerca de 100 bombeiros atuaram no combate às chamas que foram controladas por volta de 01h deste sábado.

Durante toda a madrugada, foi realizado o trabalho de rescaldo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido.

A tensão no momento ocorreu porque a empresa fica próxima de distribuidoras de gás e combustíveis.

As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas.

Pela Felipe Camarão passam linhas de ônibus como a municipal 08 (Prosperidade / Fundação – Via Estação) da Vipe (Viação Padre Eustáquio) e a metropolitana intermunicipal 101 (São Caetano do Sul – Vila Prosperidade)/ São Paulo – Vila das Olarias), da NEXT Mobilidade. As linhas tiveram de ser desviadas.

As labaredas podiam ser vistas a quilômetros de distância, de acordo com os registros dos moradores.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes

Primeira reportagem:

VÍDEO: Incêndio em galpões no limite entre Santo André e São Caetano do Sul bloqueia trânsito e afeta linhas de ônibus

Nas proximidades, há uma distribuidora de combustível e gás, o que aumenta a tensão

ADAMO BAZANI E LUANA COUTINHO

Um incêndio de grandes proporções em três galpões na Rua Felipe Camarão, entre a Vila Metalúrgica, em Santo André, e o bairro Prosperidade, em São Caetanos do Sul, causa impactos no trânsito transportes no fim da noite desta sexta-feira, 23 de junho de 2023.

A interdição é total, o que afeta toda a região.

Pela Felipe Camarão passam linhas de ônibus como a municipal 08 (Prosperidade / Fundação – Via Estação) da Vipe (Viação Padre Eustáquio) e a metropolitana intermunicipal 101 (São Caetano do Sul – Vila Prosperidade)/ São Paulo – Vila das Olarias), da NEXT Mobilidade.

Os Bombeiros informaram que enviaram para o local ao menos 14 viaturas.

As chamas se alastram rapidamente.

Nas proximidades, há uma distribuidora de combustível e gás, o que aumenta a tensão

Não há até o momento informações sobre vítimas.

As labaredas podiam ser vistas a quilômetros de distância, de acordo com os registros dos morades.

Adamo Bazani e Luana Coutinho