Guarujá (SP) anuncia tarifa de R$ 1 em todos os domingos e no aniversário da cidade no dia 30

Tarifa vale tanto para pagamento em dinheiro como com o cartão do sistema de transportes

ADAMO BAZANI

A tarifa de ônibus da cidade de Guarujá, no Litoral Paulista, vai ser de R$ 1 em todos os domingos a partir de 02 de julho de 2023.

O anúncio foi feito no fim da manhã deste sábado, 24 de junho de 2023, pela prefeitura.

No próximo 30 de junho de 2023, a cidade completa 89 anos de emancipação e, no dia, a tarifa vai ser de R$ 1 também.

O valor será tanto para pagamento em dinheiro como com o cartão do sistema de transportes nos ônibus da empresa City Transportes, concessionária da cidade.

Nos próximos dias, será publicado decreto regulamentando a “tarifa social”

Veja nota da prefeitura

Em comemoração aos 89 anos de Emancipação Político-Administrativa de Guarujá, a Prefeitura tem uma grande novidade! No dia do aniversário da cidade, 30 de junho, e em todos os domingos do ano a partir de julho, você pagará apenas R$ 1,00 na tarifa do transporte público. A Tarifa Social vale para todas as linhas regulares de ônibus operadas pela City Transporte Intermodal, concessionária responsável pelo transporte coletivo, e é aplicada independente da forma de pagamento, seja dinheiro, cartão cidadão ou cartão de vale-transporte.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes