Motoristas podem renovar CNH em mutirão realizado neste sábado (24) pelo Poupatempo e Detran de São Paulo

Mais de 10 mil vagas estão disponíveis em 230 diferentes postos do Poupatempo

VINICIUS DE OLIVEIRA

Neste sábado, 24 de junho de 2023, o Poupatempo do Governo de São Paulo, em parceria com o Detran-SP, realiza um novo mutirão para renovação de CNH.

No total, serão disponibilizadas 10,8 mil vagas para agendamento em 230 unidades do Poupatempo, para que os motoristas regularizem a situação das habilitações.

A ação tem foco nas pessoas que precisam regularizar a documentação até o dia 30 de junho. No caso daqueles em que a CNH perde a validade este ano, o prazo para a renovação é regular, podendo ser feito com 30 dias de antecedência à data e, no máximo, 30 dias após o vencimento do documento.

Tanto o agendamento para o mutirão como a renovação da CNH podem ser efetuadas pelo portal do Poupatempo.

Além disso, pode ser utilizado o aplicativo Poupatempo Digital, totens de autoatendimento e assistente virtual chamado “P”, disponível também no WhatsApp pelo número (11) 95220-2974.

Serviço:

Mutirão Poupatempo para renovação de CNH com 10,8 mil vagas distribuídas entre os 230 postos

Data: sábado, dia 24 de junho

Horário: das 7h às 13h ou das 9h às 13h, de acordo com a unidade escolhida.

Para consultar os endereços e horários, basta acessar www.poupatempo.sp.gov.br

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte