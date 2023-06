Presidente da CPTM lança obra de reforma da estação Aracaré em Itaquaquecetuba nesta quinta (22)

Contrato assinado em abril tem valor de R$ 50 milhões, e ordem de serviço já emitida

O diretor presidente da CPTM, Pedro Tegon Moro, participa na manhã desta quinta-feira, 22 de junho de 2023, às 10h, do lançamento da obra de reforma da estação Aracaré da linha 12-Safira em Itaquecetuba, grande São Paulo.

Como mostrou o Diário do Transporte, a CPTM publicou o extrato do contrato no dia 20 de abril, assinado com a empresa Trail Infraestrutura, destinado à execução de obras civis para adequação de acessibilidade da estação Aracaré.

Com o valor de R$ 50 milhões (R$ 49.607.990,53), o documento define prazo de 36 meses, dos quais 24 para a execução dos serviços e 12 meses de operação assistida.

O presidente da CPTM assinou a Ordem de Serviço para início das obras no dia 21 de abril, durante cerimônia de entrega da reforma da estação São Caetano.

Como mostrou o Diário do Transporte, a CPTM anunciou em um balanço de 30 anos da empresa, completados em 28 de maio de 2022, que concluiria os projetos de reforma e implantação de acessibilidade das estações Itaquaquecetuba e Aracaré, da linha 12-Safira.

A estação de Aracaré, em Itaquecetuba, foi inaugurada em 1950.

A CPTM vinha prometendo concluir o projeto e abrir a licitação para a readequação do espaço há alguns anos.

Em nota, a CPTM detalha as informações trazidas em primeira-mão pelo Diário do Transporte:

O projeto obedeceu às normas e recomendações estabelecidas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), pelas Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e Instruções Técnicas (IT) do Corpo de Bombeiros.

“O projeto busca solucionar os problemas de acesso e mobilidade existentes, além de garantir que se cumpra o atendimento às recomendações previstas nas normas técnicas oficiais referentes à acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida e com deficiência”, explica Pedro Moro, Presidente da CPTM.

Também são contempladas intervenções para o atendimento às condições de conforto dos colaboradores previstas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e soluções de segurança contra incêndio e de rota de fuga para obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).

A Estação Aracaré localiza-se no município de Itaquaquecetuba e é a única da Linha 12-Safira que ainda conserva a edificação da estação original, inaugurada em 1950. Entretanto, a parada não é tombada pelos órgãos de regulação do Patrimônio Histórico, e para que todas as normas de acessibilidade e segurança passem a ser plenamente atendidas será necessária a demolição do prédio principal, atualmente localizado entre as duas plataformas.

Dois anos de obras

O projeto para a reforma da Estação Aracaré prevê que a duração das obras seja de 24 meses a partir da assinatura da Ordem de Serviço – o que ocorre depois da licitação, análise de propostas e documentação e homologação do processo.

As obras contemplarão a construção de nova passarela pública de transposição e acesso, com conjunto de novas escadas e elevadores para que se garanta pleno atendimento às normas de acessibilidade. Também serão instalados elevadores, e por estarem localizados em áreas de acesso público, contarão com antecâmara, conforme diretriz da CPTM. Já as escadas, em atendimento a alta demanda de circulação de ciclistas verificada no local, possuirão rampa lateral para auxílio na condução de bicicletas.

Além disso, devido à inexistência de um saguão de acesso à estação, já que os bloqueios estão localizados atualmente no centro das plataformas, é proposta a construção de novo saguão superior, que será acessado diretamente pela nova passarela de transposição. No limite entre elas, será instalado um portão que permitirá que a passarela permaneça operante nos momentos em que a estação estiver fechada.

O novo saguão terá Sala de Supervisão Operacional (SSO) e a linha de bloqueios, inclusive bloqueio acessível e portão manual – para possibilitar o acesso de pessoas com deficiência numa eventual indisponibilidade operacional do bloqueio acessível. O acesso às plataformas se dará por elevador e escada fixa.

Já nas plataformas é proposta a regularização geral do piso de maneira a garantir a altura adequada aos trens que circulam na Linha 12-Safira. O projeto de alteamento das plataformas propõe a implantação de estrutura independente, com construção de novas fundações e laje de piso para garantir que, além do nivelamento do piso da plataforma ao material rodante, promova-se a diminuição do vão entre o trem e a plataforma.

Ainda com o objetivo de garantir total acessibilidade, haverá a aplicação de pisos táteis desde o lado oposto das vias públicas junto às travessias de pedestres que levam aos acessos da estação até o embarque nos primeiros carros dos trens nas plataformas. Os pisos também identificarão equipamentos, objetos não detectáveis por bengalas, degraus, rampas e bordas de plataformas.

O projeto contempla ainda a instalação de telefone para deficientes auditivos em área paga próximo aos bloqueios de acesso e sinalizações táteis em braile próximo aos embarques, acesso e instaladas em corrimãos e implantação de novos sanitários públicos, incluindo acessíveis, no pavimento superior da estação. Também está prevista a ampliação das áreas operacionais e técnicas com a criação de edificação anexa em área adjacente à edificação principal da estação, além da instalação de geradores de emergência e nova entrada de energia em média tensão com implantação de Cabine Primária e Sala para Transformador – para suprir o aumento de carga que haverá com a implementação dos elevadores.

Por fim, haverá a implantação de portão com barras antipânico próximo ao limite de embarque nos dois lados das plataformas, implantação de hidrantes, extintores e sistema de alarme e detecção de incêndio, além da construção de bicicletário com disposição de 245 vagas, um novo pátio de estacionamento de veículos com 15 vagas para automóveis – deste total uma será destinada a pessoa com deficiência e outra para pessoa idosa.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes