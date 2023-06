Instituto parceiro das viações Cometa e 1001 fomenta cursos para jovens da Região metropolitana Leste Fluminense e de São Paulo

Projeto Gira de empreendedorismo e autogestão promove encontros com artistas e coletivos artísticos da zona norte da capital paulista

Em parceira com as empresas Viação Cometa e Auto Viação 1001, O Instituto Jelson da Costa Antunes (IJCA), com sede em Niterói, Rio de Janeiro, tem mais de 18 anos de atuação na área de educação.

O instituto fomenta cursos como o “Fortalecendo Trajetórias” e o “Oficina do Ensino” em que oferece de forma gratuita e qualitativa para os jovens da Região metropolitana Leste Fluminense (Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá) oportunidades em cursos profissionais e reforço escolar.

O IJCA apoia ou desenvolve projetos de arte, cultura e educação que aliam ações de mobilidade com a apropriação dos territórios e espaços culturais também em São Paulo.

Uma das iniciativas é o “Projeto Gira” de empreendedorismo e Autogestão, cujo objetivo é promover encontros com vários temas sobre gestão, voltados para artistas e coletivos artísticos da zona norte de São Paulo.

As inscrições estão abertas até o dia 6 de julho pelo site: https://abanca.rds.land/gira-de-empreendedorismo-e-auto-gestao-2023.

São três etapas criadas para fomentar o coletivo artístico. A primeira terá o Seminário Comunidade, Cultura e Empreendedorismo. Na segunda, serão cinco encontros presenciais e cinco encontros de forma online para 30 artistas (indivíduos ou representantes de coletivos), abordando temas como:

Antes da pessoa jurídica vem a pessoa física; Como o meu coletivo cultural criou um negócio?; Produtos e Serviços quais são seus públicos?; Impacto Socioambiental positivo; Educação Financeira.

Na terceira etapa terá um Sarau Comunidade, Cultura e Empreendedorismo para celebrar a conclusão do Projeto, onde os participantes vão apresentar os seus conhecimentos adquiridos.

O Gira conta com o patrocínio do Programa de Ação Cultural de São Paulo (Proac) e a Viação Cometa, com a parceria estratégica do Instituto JCA e produção e realização da BanKa, Aymberê (Produções Artísticas), Governo do Estado de São Paulo – Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

ESPORTE, CULTURA E EDUCAÇÃO

Na área cultural a Viação Cometa e o Instituto JCA estruturaram um calendário gratuito de teatros nas escolas públicas do Parque Vila Maria, em São Paulo, com a retomada no ano de 2022. Ao longo desses seis anos de atividades, 19 mil pessoas foram envolvidas com 33 iniciativas patrocinadas, em parceria com 28 organizações locais e 11 produtoras, totalizando R$4,49 milhões de recursos mobilizados.

Sob a articulação do IJCA, a Viação Cometa patrocina dois projetos voltados à prática esportiva em escolas da região já citada. Os projetos são realizados pela Favorita Cultura & Esporte e envolvem aulas e rodas de capoeira (Esporte e Cidadania) e treinos de taekwondo (Taekwondo Educação e Progresso). Em 2023, aproximadamente 150 crianças e adolescentes estudantes das escolas públicas da região fazem parte das atividades.

“Além dos benefícios no desenvolvimento psicomotor e na melhora do condicionamento físico, os jovens e os educadores das escolas relatam sensíveis melhoras em aspectos como a autoestima, capacidade de concentração, maturidade e respeito às regras e à coletividade, com visível melhora também no desempenho escolar“, afirma Maysa Gil, gerente executiva do IJCA.

Um elemento que une todas essas ações é algo que está no DNA das empresas: a mobilidade. Mover as pessoas de um lugar e para outro é uma maneira de descrever o trabalho realizado no setor de transportes. Mas não é só de deslocamento físico que se trata. Mover está na raiz de “emoção” e “emocionar”; também está presente em “mobilizar”, no sentido de provocar e tirar de um lugar de passividade. Todos esses sentidos e muitos outros são contemplados em projetos que levam as artes até as pessoas e as pessoas até as artes.

Destaca-se, no Rio de Janeiro, a parceria com o Galpão Bela Maré que recebe o apoio logístico da Autoviação 1001 (com articulação do IJCA) há quase 10 anos, o que garante a chegada da cultura para diversos públicos e territórios.

Ainda em trabalho de parceria, o IJCA recebeu em sua sede, o Projeto Empreender & Transformar, uma iniciativa parceira entre a Besouro de Fomento Social e o Sebrae. O foco foi de capacitar pequenos empreendedores e visou instigar o desenvolvimento social e econômico no país, estigando a geração de renda e a autonomia financeira dos participantes. 60 jovens participaram da iniciativa que foi de 12 a 16 de junho (inscrições com todas as vagas preenchidas).

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes