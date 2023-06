Grupo Brasileiro se prepara para atender aumento de passageiros no período junino com oferta de mais de 40% de horários extras

Empresas Rota, Cidade Sol e Brasileiro reforçaram contratação de mão de obra para aprimorar o atendimento aos clientes

ALEXANDRE PELEGI

As empresas Cidade Sol, Expresso Brasileiro e Rota Transportes, integrantes do Grupo Brasileiro, se prepararam para atender ao aumento do fluxo de viagens devido às festas juninas, São João e São Pedro, as mais populares manifestações da tradição do Nordeste brasileiro,

O Grupo definiu uma operação especial para diversas cidades, o que inclui a oferta de 40% de horários extras e aquisição de novos ônibus visando a renovação das frotas das empresas.

O Grupo Brasileiro atua no setor de transporte rodoviário de passageiros e de encomendas há 34 anos, e sempre dá atenção especial ao movimento gerado pelas festas religiosas e populares que incentivam o fluxo do comércio e do turismo nas regiões onde se faz presente.

“Este ano, a expectativa é que os festejos atraiam um público ainda maior para os itinerários juninos atendidos pelas empresas do Grupo Brasileiro em diversas regiões da Bahia e nos estados de Sergipe, Alagoas e Paraíba“, informa comunicado do Grupo.

DESTINOS

O período das festas juninas, No mês de julho, representa o terceiro maior movimento de passageiros do ano para o Grupo Brasileiro.

Os principais destinos buscados pelo público que viaja no transporte rodoviário são Juazeiro, Senhor do Bonfim, Ibicuí, Porto Seguro, Eunápolis, Itororó, Itapetinga, Jequié, Irecê, Piritiba, Amargosa, Santo Antônio de Jesus, no interior da Bahia, além das capitais Salvador (BA), Aracaju (SE), Maceió (AL) e João Pessoa (PB), entre outras localidades.

Uma série de ações acontece para suprir o aumento do fluxo de passageiros nesse mês de julho, o que inclui a oferta de mais de 40% de horários extras e reforço na contratação de mão de obra para aprimorar o atendimento aos clientes.

Além disso, o Grupo Brasileiro realizou recentemente significativo investimento para a renovação da frota das empresas Rota, Cidade Sol e Expresso Brasileiro, com a aquisição de 54 novos ônibus Paradiso G8 da Marcopolo. Parte dessa nova frota já estará disponível na operação especial de São João.

O diretor-executivo do Grupo, empresário Paulo Carletto, informa que os novos ônibus adquiridos são na categoria Leito, Semileito e Executivo, todos com tecnologia de última geração e foco na segurança, design, aerodinâmica, proteção e conforto para os clientes. Esta é, até agora, a maior renovação de frota com carros Paradiso G8 nas regiões Norte e Nordeste.

PASSAGENS

A área comercial do Grupo Brasileiro também reforça as alternativas para facilitar a aquisição de passagens por parte dos clientes. Além de manter a rede de agências físicas, a experiência do cliente conta com canais de vendas online, site oficial, aplicativos e através do WhatsApp oficial das empresas.

O cliente também tem à sua disposição, a passagem digital como alternativa de diminuição de filas nos guichês e facilidade no embarque, sem a necessidade de impressão de passagem para a maioria dos destinos atendidos. O Grupo ainda oferece Sala Vip nos principais terminais rodoviários da região e realiza campanhas focadas no treinamento de segurança para colaboradores de diversas áreas, com destaque maior na área operacional.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes