Concessionária de transporte coletivo de Franca (SP) pede reajuste de tarifa para reequilibrar contrato

Empresa alega que o valor atual das passagens não é o suficiente para manter as operações e arcar com demais despesas

LUANA COUTINHO

A concessionária São José, responsável pelo transporte público coletivo da cidade de Franca (SP), solicitou à prefeitura municipal que o valor da tarifa dos ônibus seja reajustado. A empresa protocolou nesta quarta-feira, 21 de junho de 2023, um estudo técnico que aponta o valor necessário para manter a qualidade dos serviços prestados e continuar a arcar com outros compromissos financeiros como pagamentos de salários e insumos para a operação.

De acordo com o estudo apresentado, o valor da tarifa deveria passar dos atuais R$ 5 para R$ 7,40. O diretor de comunicação da concessionária, Paulo Barddal, explica que com esse reajuste será possível manter a prestação dos serviços com qualidade e continuar com os pagamentos de salário e encargos trabalhistas em dia.

“O valor atual é insuficiente e, se não houver reajuste, não há como manter a qualidade dos serviços e fazer os investimentos necessários em frota e novas tecnologias que se traduzem em mais conforto e eficiência para o usuário”, afirma Barddal.

Pelo contrato de concessão do transporte, foi definido que junho é o mês para realinhamento do valor da passagem dos ônibus. No mês de janeiro deste ano, foi assinado uma Termo Aditivo entre a concessionária e a prefeitura, determinando que até o dia 15 deste mês a tarifa não teria alteração. “Após essa data, seria apresentado novo estudo técnico com os itens que compõem a tarifa”, explica o diretor de comunicação da empresa.

Segundo a São José, no termo assinado em janeiro já constava o estudo técnico realizado pela Emdef (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Franca), que calculou o valor em R$ 6,02, o que hoje está defasado. A concessionária afirma que para que haja equilíbrio econômico no contrato, é necessário que a tarifa técnica seja R$ 7,40, por passageiro.

Em agosto de 2021 o CMTT (Conselho Municipal de Trânsito e Transporte) já havia realizado um estudo, apontando que o valor da tarifa deveria ser de R$ 7,25. “A conclusão, hoje com a tarifa de R$ 5,00, a única fonte de receita da empresa, fica óbvia a existência do desequilíbrio contratual, situação que dificulta a prestação de serviço com a qualidade que o usuário francano merece”, afirma Barddal.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte