Raízen utiliza caminhão elétrico para abastecimento de aeronaves no Aeroporto de Guarulhos

Veículo será abastecido em estação de recarga rápida Shell Recharge, com potência de 60 kW, instalada dentro da área de operações do aeroporto

ALEXANDRE PELEGI

A Raízen, empresa integrada de energia e licenciada da marca Shell, inicia nesta semana a operação de abastecimento de aeronaves utilizando um caminhão 100% elétrico no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos (SP).

Um dos mais movimentados da América do Sul, o aeroporto movimenta uma média de 3,1 milhões de passageiros por mês. Em março deste ano, respondeu por mais de 50% de todas as exportações aéreas e 45% de todo volume de combustível de aeronaves do Brasil.

O caminhão elétrico será recarregado em uma estação de recarga rápida Shell Recharge, com potência de 60 kW, instalada dentro da área de operações do aeroporto. Isso permitirá uma recarga completa do veículo em cerca de uma hora, utilizando energia limpa e 100% renovável produzida pela Raízen.

O primeiro abastecimento pelo caminhão elétrico será em uma aeronave da Azul Linhas Aéreas, a maior companhia do Brasil em número de voos e cidades atendidas.

O caminhão é um e-Delivery, feito na fábrica da VWCO, localizada em Resende (RJ). Ele foi adaptado pela área técnica da Raízen para executar a atividade de abastecimento de aeronaves, com equipamentos montados pela Rucker, pioneira no País em equipamentos de movimentação e armazenagem de carga aérea.

Com zero emissões, o veículo proporcionará redução de até 50% nos custos anuais com abastecimento, em comparação com o caminhão a combustão. “Além disso, ele zera os custos com abastecimento de óleo diesel e consumo de Arla, bem como traz uma significativa redução nos preços com manutenção e poluição sonora”, diz comunicado da Raízen.

A iniciativa tem como objetivo realizar um piloto para transição futura de parte da frota da companhia e potencializar a descarbonização do segmento de aviação, em linha com outras frentes da empresa.

Em julho de 2022, a Raízen firmou uma carta de intenções com a Embraer para estimular o desenvolvimento da cadeia de produção de combustível de aviação sustentável (SAF) a partir do etanol, reforçando sua agenda de sustentabilidade.

