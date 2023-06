VÍDEO: Viação Nobre, de Goiânia (GO), adquire Marcopolo Paradiso G8 1800 DD

Veículo possui capacidade para transportar 64 passageiros

ARTHUR FERRARI

Foi entregue para a Viação Nobre, com sede em Goiânia, Goiás, a sua segunda unidade do Paradiso G8 1800 DD de 15 metros, sob chassis Scania K440IB 8×2 Euro 5, a aquisição faz parte do planejamento de renovação de frota que busca padronizar 100% da frota no novo modelo da encarroçadora gaúcha (Marcopolo G8), levando mais conforto, tecnologia e segurança para os passageiros dos serviços de turismo e das linhas regulares que são operadas pela empresa goiana.

A nova unidade possui configuração para transportar 64 passageiros, sendo o piso superior com capacidade para 52 passageiros com poltronas do tipo semileito, com apoio de pernas, tomadas USB, suporte para bolsas, porta-copos, encosto de cabeça com espuma viscoelástica e no piso inferior 12 lugares com poltronas do tipo leito que contam com cortina de separação individual em tecido antimicrobiano, USB individuais, descansa pernas com apoio para os pés, porta-copos, suporte para bolsas suporte lateral de cabeça, encosto lombar e assento em espuma viscoelástica. O veículo também conta com poltrona elevatória para embarque e desembarque de pessoas com mobilidade reduzida, sistema de som com microfone para comunicação com os passageiros e saídas de som para rádio, além de sistema de entretenimento que conta com 5 aparelhos de TV para a exibição de filmes e séries via DVD/USB e através do sinal de TV Digital, possui também bebedouro, lixeiras e frigobar disponíveis nos dois andares, sistema de ar condicionado, itinerário grande (13×128) na cor branca e banheiro.

Essa é a 2ª unidade do modelo de 15 metros da 8ª geração de veículos fabricados pela encarroçadora gaúcha, que é adquirido pela Viação Nobre, mas em sua frota também já contam com modelos Double Deck na configuração 6×2 e também veículos no modelo Low Driver.

A identidade visual aplicada no veículo foi desenvolvida em 2019 pela Lugui Comunicação, o escritório capixaba contou com a parceria da Bernardes Design. A pintura comemorativa aos 20 anos da empresa se tornou padrão nos veículos de 15 metros adquiridos pela empresa desde a primeira unidade do modelo Paradiso New G7 1800 DD adquirido.

Vejas um vídeo:

Veja mais fotos:

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte