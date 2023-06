Usuários do transporte público de Araraquara (SP) podem comprar créditos do cartão através de aplicativo de celular

Passageiros têm mais uma opção para realizar a recarga do NovoCard

LUANA COUTINHO

A prefeitura de Araraquara (SP) informou nessa segunda-feira, 19 de junho de 2023, que já está disponível aos usuários dos ônibus da cidade a opção de recarga do NovoCard via aplicativo de celular.

O CAT (Consórcio Araraquara de Transportes) lançou o aplicativo NovoCard Pay, a pedido da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade Urbana. Os passageiros podem comprar os créditos, válidos para as empresas Viação Paraty e Empresa Cruz, responsáveis pelo sistema de transporte coletivo do município, utilizando o celular e o cartão de crédito.

A opção de recarga do cartão em pontos físicos, localizados no Terminal Central de Integração, continua válida. Os postos atendem de segunda a sexta-feira, das 5h às 23h e nos finais de semana e feriados, das 5h às 20h. No terminal rodoviário, o horário de atendimento para recarga é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30. Também é possível pagar a recarga por boleto, gerado no site https://www.novocardararaquara.com.br/.

Importante ressaltar que o pagamento feito em dinheiro e via cartão de crédito, pelo celular, tem o crédito liberado de imediato, já no caso do boleto, o crédito é liberado em até 48 horas úteis.

