Município de Manaus (AM) terá novo terminal rodoviário no bairro Lago Azul

Prefeito diz que obras devem durar até 12 meses; novo espaço terá cerca de 7.780 metros quadrados de área construída

VINICIUS DE OLIVEIRA

Na última segunda-feira, 19 de junho de 2023, o prefeito de Manaus (AM), David Almeida, assinou a ordem de serviço para adequação e adaptação do novo terminal rodoviário 6 (T6), localizado no bairro Lago Azul, na zona norte da capital.

“Nós estamos transformando esse terminal em uma estação rodoviária”, afirmou o prefeito. “Em toda grande cidade é preciso ter um grande aeroporto e uma rodoviária que integram as pessoas que chegam e, nessa parceria da prefeitura com o Governo do Amazonas, nós temos a oportunidade de dar a ordem de serviço para uma obra que vai durar até 12 meses”, concluiu.

Atualmente, a rodoviária do município fica localizada na avenida Mário Ypiranga Monteiro, zona centro-sul, onde constantemente o fluxo dos ônibus influencia na fluidez da via.

O novo espaço contará com uma estrutura de cobertura que irá proteger as áreas essenciais do local, ampla área de embarque e desembarque, serviços públicos, restaurante, praça de alimentação, guichês para venda e compra de passagens, aproximadamente cem vagas de estacionamento (táxi/aplicativos, idosos, deficientes, ônibus), 18 lojas, correios, área administrativa, juizado de menores, depósito, cabine para envio e recebimento de cargas, e paraciclos.

Após as obras, o espaço terá cerca de 7.780 metros quadrados de área construída, no terreno de 25.000 metros quadrados, com integração de ônibus urbano e rodoviário, e três acessos, pelas avenidas Governador José Lindoso e Comendador José Cruz, e ramal do Acará.

Haverá também um estacionamento para 104 veículos, com vagas para pessoa com deficiência (PCD) e idosos, carga e descarga de táxis, estacionamento para ônibus de viação e duas guaritas.

Por fim, serão construídos também quatro banheiros, sendo dois femininos e dois masculinos com quatro cabines convencionais e uma para deficientes em cada banheiro, dando um total de 20 cabines, dois fraldários, um vestiário masculino e um feminino com dois vasos e dois chuveiros cada um para uso exclusivo de funcionários.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte