São Carlos (SP) suspende chamada pública para modelagem de novo terminal rodoviário

Equipamento deverá ser construído às margens da rodovia Washington Luís, e deve aumentar número de paradas de ônibus na cidade das atuais 30 para 75 por dia

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura de São Carlos, interior de São Paulo, comunicou a suspensão da Chamada Pública para a realização de estudos de modelagem de uma PPP (Parceria Público-Privada) destinada à construção de um novo terminal intermunicipal de transporte coletivo.

O atual Terminal Rodoviário da cidade será construído em novo local, mais perto da Rodovia Washington Luís (SP-310), principal acesso dos ônibus intermunicipais.

De acordo com comunicado publicado no Diário Oficial da Cidade no sábado, 17 de junho de 2023, a suspensão da Chamada Pública se deu “por necessidade de readequação do edital”.

De acordo com o edital original, publicado no dia 24 de maio de 2023, a empresa selecionada ficará responsável pela construção, implantação, ampliação, manutenção, conservação, operação e gestão do novo terminal, com terreno já disponível conforme explicitado no documento.

O Edital explica que a construção do novo terminal tem a finalidade de o deixar em melhor localização do que o atual, permitindo que um maior número de linhas de ônibus intermunicipais acesse o equipamento.

O futuro equipamento será construído em terreno de propriedade da prefeitura, junto à rodovia Washington Luiz, onde antes se localizava o aeródromo da cidade. A área total é de 53.992,27m².

Para defender o novo equipamento, a prefeitura elencou uma série de benefícios:

– permitir que um maior número de linhas de ônibus Intermunicipais passe pelo terminal, com expectativa de incremento em curto prazo de até 150% de fluxo (de 30 para 75 paradas/dia), o que hoje não ocorre em razão da considerável distância entre a rodovia e o terminal atual. Isso vai trazer uma maior comodidade para os moradores da cidade que utilizam essas linhas e hoje são obrigados a tomar ou descer dos ônibus na beira da rodovia ou em postos de serviço.

– propiciar significativa melhoria no trânsito da Avenida São Carlos, com eliminação do tráfego dos ônibus interurbanos de grande porte no seu trecho mais congestionado.

– ensejar o desenvolvimento econômico e social de toda a região situada nas vizinhanças do empreendimento, proporcionando a requalificação urbanística de uma área hoje deteriorada.

– utilizar o prédio onde se encontra o terminal atual para uma finalidade mais útil para a comunidade.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes