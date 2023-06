Nova proposta da revisão do Plano Diretor de São Paulo reduz distância de metrô e corredores de ônibus para construções de prédios; Votação adiada para sexta (23)

Regras atuais permitem distâncias ainda menores do que as propostas na Câmara

ADAMO BAZANI

O novo texto da revisão do Plano Diretor de São Paulo teve votação adiada para a sexta-feira, 23 de junho de 2023, após polêmicas.

Entre elas, está o raio dos eixos de transporte coletivo para a construção de prédios sem limite de altura.

O primeiro texto da revisão permitia este tipo de imóveis numa distância de 1 km de estações de trem e de metrô e de 600 metros em relação a corredores de ônibus.

Agora, os vereadores devem propor distâncias menores para permitir estas obras: 800 metros para estações metroferroviárias e 450 metros de corredores para coletivos.

Atualmente, a permissão é de 600 metros para metrô e trem e de 300 metros para corredores de ônibus.

No dia 31 de maio de 2023, em primeiro turno, os vereadores aprovaram em primeira votação a revisão do PDE (Plano Diretor Estratégico)

Foram 42 votos favoráveis e 12 contrários, mas na ocasião, nova mudanças no texto aprovado já eram cogitadas pelos parlamentares e a primeira votação ocorreu somente para a tramitação avançar.

Uma audiência Pública “devolutiva”, ou seja, com as novas propostas sobre a revisão do Plano Diretor, foi marcada para ocorrer na quarta-feira (21) às 10h30 no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Paulo.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes