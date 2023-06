Artesp divulga tabela de preços de passagens de ônibus intermunicipais a partir de 1º de julho; Valores podem chegar a R$ 548,37

Empresas de ônibus estão autorizadas a cobrar valor correspondente às despesas realizadas com o pagamento do pedágio ou balsa

ALEXANDRE PELEGI/ADAMO BAZANI

Em portaria publicada na edição desta segunda-feira, 19 de junho de 2023, a Artesp, agência que regula os transportes no Estado de São Paulo, publicou a tabela com os novos preços das passagens dos ônibus intermunicipais que passa a valer a partir de 1º de julho.

Como mostrou o Diário do Transporte, em decisão publicada no dia 17 de maio passado, as bases tarifárias foram reajustadas em 18%, tanto para os serviços de característica rodoviária quanto para os serviços de característica suburbana. (Relembre)

Na Portaria Artesp nº 36, publicada nesta segunda-feira (19), a agência traz a relação dos valores máximos finais a serem pagos pelos passageiros, exceto nas linhas que tenham taxa de embarque em terminais rodoviários, seguro facultativo, pedágio, ou se utilizem de serviços de balsa.

Nos casos de empresas permissionárias cujos itinerários se desenvolvam total ou parcialmente por rodovias pedagiadas ou façam uso de balsa, a Artesp autoriza a cobrança, na emissão das respectivas passagens, do valor correspondente às despesas realizadas com o pagamento dessas taxas a título de reembolso.

O valor adicional será pago, individualmente, mediante a divisão do total do pedágio ou balsa cobrados em cada sentido pelo número médio de passageiros por viagens, correspondente a 24 no caso do rodoviário e 21,2 no caso do suburbano. Caso haja cobrança em um único sentido, o valor encontrado deverá ser dividido por dois.

Quanto à idade das frotas do sistema do serviço regular de transporte coletivo, a agência determina a idade média de no máximo cinco anos para os veículos tipo rodoviário e sete anos para os veículos tipo urbano.

O que o passageiro precisa saber:

Dia 1º de julho vai ter aumento das passagens dos ônibus rodoviários intermunicipais e dos ônibus suburbanos, o que NÃO inclui a EMTU.

Os valores vão subir em torno de 18%

Hoje saiu a relação dos valores que serão por quilômetro percorrido que variam de acordo com o tipo de ônibus: suburbano e rodoviário convencional, executivo, leito e semileito

Com isso, as passagens de ônibus gerenciados pela Artesp podem chegar a R$ 548,37Veja a seguir as tabelas de acordo com a extensão da linha ou seção (km):

Leia a íntegra do texto da Portaria nº 36/2023:

Adamo Bazani e Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes