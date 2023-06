Terminais da EMTU recebem campanha de incentivo à doação de sangue

Ações acontecem em três terminais da Grande São Paulo, nos próximos dias

LUANA COUTINHO

O Terminal Santo André, da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), recebe nesta terça-feira, 20 de junho de 2023, uma ação de incentivo à doação de sangue. O evento faz parte da campanha Junho Vermelho, criada em 2015 pelo Ministério da Saúde, para homenagear os doadores de sangue.

A partir das 9h, todos que passarem pelo Terminal Santo André, vão receber orientações sobre o tema e poderão aferir a pressão e fazer teste de glicemia, gratuitamente.

Outros dois terminais da EMTU também vão receber a ações da campanha. Na próxima sexta-feira (23), o evento acontecerá no Terminal Diadema e na segunda-feira (26) será no Terminal Luiz Bortolosso, em Osasco. Nos três terminais, as ações terão início às 9h e seguirão até às 13h.

Veja as condições para ser um doador de sangue:

Estar em boas condições de saúde;

Pesar no mínimo 51 kg;

Ter entre 16 e 69 anos;

Estar descansado, alimentado e hidratado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação);

Não ter feito tatuagem nos últimos seis meses

Luana Coutinho para o Diário do Transporte