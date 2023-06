Linha C25 Vila Amélia de Pinhais (PR) terá trajeto ampliado e nova grade horária a partir desta segunda (19)

Mudança visa melhor atender alunos do Instituto Federal do Paraná

VINICIUS DE OLIVEIRA

A partir desta segunda-feira, 19 de junho de 2023, a linha de ônibus C25 Vila Amélia, que opera no bairro de mesmo nome em Pinhais (PR), terá o itinerário alterado.

A mudança consiste na ampliação do trajeto e aumento da grade horária para melhor atender os estudantes do campus Pinhais, do Instituto Federal do Paraná, localizado na Rua Humberto de Alencar Castelo Branco.

Os horários e mudanças de linhas referentes ao Transporte Coletivo Metropolitano de Pinhais estão disponíveis no site da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep), no menu Transporte.

Serviço

Saída: Terminal Pinhais 7h, 12h40, 13h20 e 18h40.

Saída: IFPR 22h45.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte