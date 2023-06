Blumenau (SC) tem alterações em linhas de ônibus a partir desta segunda-feira (19)

Mudanças incluem novos horários e ampliação de trajetos

LUANA COUTINHO

O transporte público coletivo de Blumenau (SC) terá ajustes em sua operação, a partir desta segunda-feira, 19 de junho de 2023. As alterações serão feitas em três linhas troncais e nove alimentadoras.

As linhas terão mudanças na grade horária dos dias úteis e também na dos finais de semana, além de ampliação de trajeto em alguns horários.

O diretor de transportes da SMTT (Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte), Lairto Leite, explica que a linha troncal 10, por exemplo, terá alteração de itinerário em quatro horários da sua operação. Nas viagens das 7h22, 11h37, 17h03 e 18h36 a linha passará a atender o início da rua Dois de Setembro, entre o Aterro e a Irineu Bornhausen, atendendo os passageiros que precisam ir até o Terminal Proeb. “Das linhas que passam no local, apenas a 616 atendia essa demanda, agora a oferta será maior. A mudança também beneficia os passageiros que aguardam no Terminal Proeb para deslocar-se até o Terminal Garcia, que deixam de fazer a troca de ônibus no Terminal Fonte”, complementa o secretário.

Confira todas a mudanças:

Domingos e feriados (a partir de 18/06)

Linha Troncal 32 (via Água Verde)

– Novo trajeto no horário das 19h45 no sentido Terminal Proeb / Loteamento Imigrantes até Ribeirão Branco, para o seguinte trajeto: Terminal Proeb / Terminal Água Verde.

Linha 902 (Loteamento Primavera)

– Nova viagem às 20h05 no sentido Terminal Água Verde / Ribeirão Branco até o Morro do Macaco.

Dias úteis (a partir de 19/06)

Linha Troncal 10 (via Rua São Paulo)

– Novo trajeto nos horários das 7h22, 11h37 e 18h36 no sentido Terminal Aterro / Terminal Garcia, para a seguinte extensão: Terminal Aterro / Rua São Paulo / Rua Heinrich Hosang / Terminal Proeb / Rua Sete de Setembro / Terminal Fonte / Terminal Garcia.

– Alteração de horário das 16h40 para 16h37 no sentido Terminal Fonte / Terminal Aterro.

– Alteração de horário das 17h06 para 17h03 e parte do trajeto no sentido Terminal Aterro / Terminal Garcia, para a seguinte extensão: Terminal Aterro / Rua São Paulo / Rua Heinrich Hosang / Terminal Proeb / Rua Sete de Setembro / Terminal Fonte / Terminal Garcia.

– Alteração de horário das 18h para 18h02 no sentido Terminal Fonte / Terminal Aterro.

Linha Troncal 80 (via Pedro Zimmermann)

– Alteração de horário das 8h10 para 8h12 no sentido Terminal Itoupava / Terminal Aterro.

Linha 109 (Erich Belz)

– Alteração de horário das 6h35 para 6h37 no sentido Terminal Aterro / Erich Belz / Terminal Aterro.

Linha 122 (Moinho)

– Alteração de horário das 6h30 para 6h29 no sentido Terminal Itoupava / Terminal Aterro.

– Novo trajeto no horário das 7h23 no sentido Terminal Itoupava / Huvispan / Terminal Itoupava, para a seguinte extensão: Terminal Itoupava / Huvispan / Jardim Luciana / Terminal Itoupava.

– Novo trajeto no horário das 7h45 no sentido Terminal Itoupava / Terminal Aterro, para a seguinte extensão: Terminal Itoupava / Rua Ricardo Georg / Rua Jacob Ineichen / Terminal Aterro.

Linha 123 (Itoupavazinha)

– Novo trajeto no horário das 18h05 no sentido Terminal Aterro / Rua Felipe Bauler até Quintino Bocaiúva, para a seguinte extensão: Terminal Aterro / Itoupavazinha / Rua Felipe Bauler / Rua Quintino Bocaiúva / Rua Christiano Karsten / Rua Frederico Jensen / Rua Dr. Pedro Zimmermann / Terminal Aterro.

Linha 153 (Salto do Norte)

– Novo trajeto no horário das 18h45 no sentido Terminal Aterro / Udo Deeke / Terminal Aterro, para a seguinte extensão: Terminal Aterro / Rua Udo Deeke / Rua Johann Sachse / Rua Alice Ferreira dos Santos / Rua Paulina Wagner / Rua Johann Sachse / Rua Max Humpl / Rua Udo Deeke / Terminal Aterro.

Linha 300 (Interbairros I)

– Alteração de horário das 4h10 para 4h08 no sentido Terminal Fortaleza / Terminal Velha.

Linha 616 (25 de julho)

– Nova viagem às 20h48 no sentido Terminal Fortaleza / Terminal Velha

– Nova viagem às 21h50 no sentido Terminal Proeb/ Terminal Fortaleza

Linha 707 (Concórdia)

– Alteração de horário das 6h para 5h55 e das 6h52 para 6h55 no sentido Terminal Proeb / Concórdia / Terminal Proeb.

Linha 804 (Vila Itoupava)

– Alteração de horário das 7h18 para 7h17 no sentido Terminal Itoupava / Vila Itoupava / Salão Braço do Sul / Vila Itoupava / Terminal Itoupava.

– Alteração de horário das 15h25 para 15h28 no sentido Terminal Itoupava / Trevo de Luiz Alves / Cemitério / Vila Itoupava / Terminal Itoupava.

As mudanças estarão disponíveis no site e aplicativo da BluMob e nas tabela de horário encontradas nos terminais de ônibus.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte