Linhas de ônibus de Taubaté (SP) têm aumento de viagens em horários de maior demanda de passageiros

Partidas serão acrescentadas em quatro linhas, a partir de segunda-feira (19)

LUANA COUTINHO

O transporte público de Taubaté (SP) passa a contar com mais viagens em quatro linhas de ônibus, a partir desta segunda-feira, 19 de junho de 2023.

Juntas, as quatro linhas registram 5% de aumento nas partidas, nos horários em que há registro de maior demanda de passageiros. Serão 13 partidas a mais, reduzindo o intervalos entre os veículos.

As linhas beneficiadas com a ampliação de viagens são: 1 (Rodoviária/Estoril), 13 (Gurilândia/Santa Tereza/Quiririm), 19 (Rodoviária Velha/São Gonçalo) e 25 (Chácara Silvestre/Rodoviária Velha), todas linhas estruturais do sistema de transporte coletivo.

