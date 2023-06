Curitiba inicia testes de táxis 100% elétricos

Primeira viagem aconteceu nessa sexta-feira (16)



WILLIAN MOREIRA



Com a presença do prefeito Rafael Greca, Curitiba realizou nessa sexta-feira, 16 de junho de 2023, a primeira viagem de táxi em veículo totalmente elétrico.



O trajeto escolhido foi da rodoferroviária até a prefeitura no centro da cidade.



A ação é fruto do processo seguinte ao sorteio de seis taxistas selecionados para participar dos testes, que tem duração de seis meses, podendo ser prorrogado por outros seis.



“Hoje o serviço de táxis de Curitiba se moderniza e entra no século 21. Estamos fazendo história. Nosso discurso é a sustentabilidade, fazer é muito melhor do que falar. Saímos em um cortejo da inovação”, disse Greca



Mesmo com o uso de veículos com tecnologia diferente, a tarifa cobrada nos táxis elétricos será a mesma do serviço em carros comuns.



A frota de táxis elétricos em testes é composta de veículos do modelo Zoe E-Tech 100% elétrico da montadora Renault, têm a cor laranja e podem ser identificados pela cor branca na capota e além da inscrição 100% elétrico.



Com foco no ano de 2050 onde a emissão de poluentes deve ser zerada no transporte, a prefeitura busca incentivar o uso destes veículos concedendo aos taxistas de elétricos a isenção de taxas de outorga, gratuidade na recarga do veículo e ainda dispensa de pagamento do Estacionamento Regulamentado (EstaR).



Willian Moreira para o Diário do Transporte