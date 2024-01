Ônibus fica destruído após pegar fogo na BR-101, na manhã desta terça-feira (30), em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco

Apenas o motorista estava no veículo e, apesar do susto, não houve feridos

MICHELLE SOUZA

Na manhã desta terça-feira, 30 de janeiro de 2024, por volta das 5h15, um ônibus da empresa Vera Cruz pegou fogo, no km 88 da BR-101, em Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana do Recife.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido, apenas o motorista estava no coletivo.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o condutor do ônibus teria dito que o motorista de um carro informou que estava saindo fumaça do compartimento do motor do coletivo. Ao parar no acostamento, viu que o fogo já tinha se espalhado.



O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas. A faixa direita da BR-101 precisou ficar interditada durante o combate ao incêndio, e foi liberada por volta das 6h10, quando a ocorrência foi finalizada.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte