Manifestação de caminhoneiros em Santos (SP) reflete em trânsito na Rodovia Anchieta e atrasa ônibus que sobem da baixada para a capital nesta terça (30)

Categoria alega insatisfação quantidade dee veículos e asfalto na região da Alemoa

ARTHUR FERRARI

Caminhoneiros que atuam na região da Alemoa, em Santos, na região do Porto, fazem uma manifestação na manhã desta terça-feira, 30 de janeiro de 2024, contra a alta quantidade de veículos e a má qualidade do asfalto na região.

Os trabalhadores estão reunidos desde às 7h na Rua Dr. Albert Schweitzer, próximo ao viaduto da Alemoa. A manifestação causa trânsito na cidade, refletindo principalmente na Rodovia Anchieta, por onde circulam ônibus rodoviários que sobem para a capital.

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários Autônomos de Bens da Baixada Santista e Vale do Ribeira (Sindicam-Santos), após as fortes chuvas de janeiro, as condições do asfalto pioraram ainda mais na região, abrindo “crateras” nas pistas de acesso aos terminais de carga.

Segundo a Prefeitura de Santos, a operação tapa-buracos vem sendo intensificada na localidade desde segunda (29), após pausa nas fortes chuvas.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte