Linhas que atendem ao Morro do Algodão, em Caraguatatuba (SP), retomam itinerários originais

Trajetos foram alterados por causa das chuvas que atingiram a cidade e provocaram pontos de alagamento

GUILHERME STRABELLI

A prefeitura de Caraguatatuba, no litoral de São Paulo, através da Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, informou que as linhas que atendem ao Morro do Algodão retomaram os itinerários originais.

De acordo com a gestão municipal, as linhas 102 (Morro do Algodão via Pontal/Golfinhos) e 103 (Morro do Algodão), ambas na região sul da cidade, retomaram os itinerários de costume nos sentidos Centro/Bairro e Bairro Centro.

Os itinerários foram alterados no dia 26 de janeiro de 2024 por causa das chuvas que atingiram a cidade, provocando pontos de alagamento no bairro. Após a drenagem dos pontos críticos e da normalização da situação, os coletivos puderam retomar seus itinerários.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte