Caminhão basculante entala embaixo de viaduto da Avenida Santos Dumont, em Santo André, atrapalhando o trânsito na manhã desta terça (30)

Acidente aconteceu no sentido Centro e deixou duas pessoas feridas

ARTHUR FERRARI

Um caminhão basculante acabou entalado embaixo de um viaduto na Avenida Santos Dumont, conhecida como Perimetral, em Santo André, na manhã desta terça-feira, 30 de janeiro de 2024.

O acidente, que aconteceu no sentido centro, bloqueia a faixa da direita da via, afetando os motoristas que vêm de Mauá. A alternativa é seguir pela Avenida dos Estados.

Ao menos duas pessoas ficaram feridas, a primeira foi encaminhada ao Centro Hospitalar de Santo André com dores na coluna e a segunda foi socorrida pelo SAMU.

Em maio de 2023, como mostrou o Diário do Transporte, um acidente no mesmo local acabou com um motociclista morto após um caminhão atingir uma mureta na parte superior do viaduto e parte do concreto cair sobre a vítima, que passava na via abaixo.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/05/05/videos-caminhao-bate-em-mureta-de-viaduto-parte-da-estrutura-cai-sobre-motociclista-que-morre-no-local-em-santo-andre-linhas-de-onibus-operam-com-longos-atrasos/

Mais fotos do acidente:

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte