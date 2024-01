Uberlândia disponibilizará três linhas de ônibus especiais para jogo entre Vasco e Nova Iguaçu nesta quarta (31)

Partida acontecerá no Estádio Parque do Sabiá; itinerários especiais começarão a operar às 16h

A prefeitura de Uberlândia, em Minas Gerais, através da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (Settran), irá disponibilizar três linhas especiais do transporte coletivo para o jogo entre Vasco e Nova Iguaçu.

A partida será disputada no Estádio Parque do Sabiá nesta quarta-feira, 31 de janeiro de 2024, sendo válida pela 5ª rodada do Campeonato Carioca.

Visando atender ao público que for ao jogo, a prefeitura disponibilizará as linhas especiais S906, S907 e S908, com embarque na Plataforma D do Terminal Central, a partir das 16h.

Além disso, a linha regular do Sistema Integrado de Transporte A105 (Santa Mônica/Terminal Central) irá atender ao evento, com operação normal.

Após o fim da partida, as mesmas linhas farão o trajeto de volta ao Terminal Central, com embarque na Avenida Anselmo Alves dos Santos.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte