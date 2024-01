Tarifa Zero 2024 em Campina Grande (PB) tem primeira edição no dia 03 de fevereiro

Gratuidade total é apenas em todo o primeiro sábado de cada mês

ADAMO BAZANI

A prefeitura de Campina Grande (PB) anunciou que a primeira edição do Tarifa Zero do ano será no próximo sábado, 03 de fevereiro de 2024.

A gratuidade irrestrita é apenas em todo o primeiro sábado de cada mês e envolve todas as linhas municipais.

Criado em 2023, o Tarifa Zero de Campina Grande ocorreu em duas datas antes do Natal.

Em nota, a prefeitura diz que o objetivo é estimular a economia local, reduzir o trânsito e, especificamente neste mês de fevereiro, facilitar o deslocamento de foliões ou para quem tem outros programas além do Carnaval.

Esta será uma ótima oportunidade para os foliões aproveitarem o transporte para participar dos blocos de pré-carnaval da cidade (a programação pode ser conferida em https://campinagrande.pb.gov.br/prefeitura-divulga-programacao-do-campina-folia-e-carnaval-tradicao/). E para quem não gosta das festividades de Carnaval pode utilizar o transporte gratuito para ir até a região central da cidade e aproveitar o funcionamento do comércio; visitar um familiar ou simplesmente passear com familiares e amigos em um parque ou shopping da cidade.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes