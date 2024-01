SPTrans desvia 20 linhas de ônibus na noite desta segunda-feira (29)

Mudanças nos itinerários têm início às 21h e seguem válidas até às 4h desta terça-feira (30)

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Entre 21h e 4h desta segunda e terça-feira, 29 e 30 de janeiro de 2024, um total de 20 linhas de ônibus municipais que atendem a Av. Ragueb Chohfi, entre as ruas Abner Ribeiro Borges e José de Lima, sentido Cidade Tiradentes, e ruas Pedro Louro e Alessandro Milani, no sentido São Mateus, terão os itinerários alterados em São Paulo.

As linhas que circulam no sentido Cidade Tiradentes deverão utilizar a faixa reversível da Avenida Ragueb Chohfi, e retornar ao itinerário habitual no cruzamento com a Rua José de Lima.

As linhas que circulam no sentido São Mateus irão atender junto ao canteiro central anterior à R. Pedro Louro, deverão utilizar a faixa reversível e retornar ao itinerário habitual no cruzamento com a R. Abner Ribeiro Borges.

Confira as linhas:

3033/10 Guaianases – São Mateus

3063/10 Guaianases – São Mateus

3063/41 Guaianases – São Mateus

4210/10 Term. Cid. Tiradentes – Term. Pq. D. Pedro II

4313/10 Term. Cid. Tiradentes – Term. Pq. D. Pedro II

3539/10 Cid. Tiradentes – Metrô Bresser

4011/10 Jd. Limoeiro – Term. São Mateus

4018/10 Metalúrgicos – Term. São Mateus

407N/10 Term. Cid. Tiradentes – Term. São Mateus

N406/11 Term. Cid. Tiradentes – Term. São Mateus

3031/10 Jd. Alto Paulistano – Metrô Itaquera

3054/10 Jd. Palanque – Hosp. Sapopemba

3739/10 Recanto Verde Sol – Metrô Itaquera

373L/10 Jd. Limoeiro – Metrô Itaquera

3742/10 Jd. Laranjeira – Metrô Itaquera

3761/10 3ª Divisão – Metrô Carrão

3785/10 COHAB Barro Branco – Metrô Itaquera

3787/10 Cid. Tiradentes – Metrô Itaquera

3789/10 Cid. Tiradentes – Metrô Itaquera

4020/10 E.T. Itaquera – Jd. Novo Horizonte

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte