Projeto de lei quer combater assédio e violência contra mulheres nos pontos de ônibus

GUILHERME STRABELLI

A Câmara dos Deputados está analisando um projeto de lei (PL) para combater os casos de assédio, abuso e violência contra mulheres nos pontos de ônibus. O projeto deve focar no período noturno e visa garantir mais segurança para as passageiras.

O PL 3673/23, de autoria do deputado Leo Prates (PDT-BA) cria o Programa Ponto de Ônibus Guarnecido, que oferecerá ambientes seguros e acolhedores para as usuárias.

“Esses pontos, geralmente com câmeras de segurança, iluminação adequada e monitoramento remoto, oferecem ambiente mais seguro e acolhedor para as passageiras”, afirmou o parlamentar.

Atualmente, o projeto tramita na Câmara em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Defesa dos Direitos da Mulher; de Viação e Transportes; de Desenvolvimento Urbano; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

O texto estabelece que, com a criação do programa, o Poder Público deverá levantar quais são os pontos de ônibus em área de maior risco para as mulheres e que esses lugares deverão receber equipamentos eletrônicos para monitoramento e segurança.

Dessa forma, as pessoas poderão interagir com agentes de segurança enquanto esperam o transporte. O serviço deverá ser provido nos horários noturnos de maior risco. Por fim, a iniciativa deverá constar do edital de concessão do transporte público.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte