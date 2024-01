Prefeitura de São Paulo prorroga por seis meses contrato para desenvolvimento dos projetos do Corredor Sabará

Via exclusiva para ônibus com 6,9 km receberá pavimento rígido e adequações geométricas para portas à direita

ARTHUR FERRARI

A prefeitura de São Paulo, por meio da SPTrans (São Paulo Transporte), publicou no Diário Oficial do Município desta segunda-feira, 29 de janeiro de 2024, a prorrogação do contrato para o desenvolvimento dos projetos do Corredor Sabará por mais seis meses.

A empresa Systra Engenharia e Consultoria Ltda. foi contratada em 2023 por R$ 4,2 milhões (R$ 4.212.126,05) para a consolidação dos projetos básicos e desenvolvimento dos projetos executivos para a obra da via exclusiva. A concorrência foi realizada no dia 21 de novembro de 2022, cujo resultado foi homologado em 13 de dezembro.

O Corredor Sabará se integra na melhoria viária destinada a aumentar a capacidade de deslocamento dos usuários da Zona Sul, com intervenções urbanísticas e viárias para dar suporte à implantação desses novos eixos, com características de corredores de ônibus, visando uma melhor distribuição do tráfego na região.

CONTEMPLA PROJETO AQUÁTICO

O corredor Sabará tem grande importância para o futuro sistema hidroviário da Billings.

O trecho do Corredor pertence às Subprefeituras da Capela do Socorro, Cidade Ademar e Parelheiros.

O traçado no sentido bairro tem início na Rua Isabel Schimidt, Rua Carlos Gomes, Rua Borba Gato e desenvolve-se ao longo das Avenidas Nossa Senhora do Sabará, Emérito Richter, onde o viário articula-se com a Estrada do Alvarenga e Rua do Mar Paulista, no futuro Terminal e Atracadouro Pedreira.

O segmento viário de 6,9 km precisa de adequações geométricas necessárias à implantação de corredor com porta à direita, pavimento rígido, no corredor com total de 10 paradas duplas e ciclovia.

Em nota ao Diário do Transporte, a SPTRans destacou a importância do corredor para o projeto Aquático:

“Esta é uma via importante que proporcionará a locomoção dos munícipes da região de forma mais ágil, diminuindo o tempo de viagem do trajeto e aumentando a acessibilidade a outras regiões da cidade. O traçado no sentido bairro tem início na Rua Isabel Schimidt, Rua Carlos Gomes, Rua Borba Gato e desenvolve-se ao longo das avenidas Nossa Senhora do Sabará, Emérito Richter, Estrada do Alvarenga e Rua do Mar Paulista, no futuro Terminal Pedreira do Aquático”.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte