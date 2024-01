Ônibus pega fogo após pane elétrica na madrugada desta segunda-feira (29), em Lauro de Freitas, na Bahia

Coletivo estava vazio e ninguém ficou ferido

MICHELLE SOUZA

Na madrugada desta segunda-feira, 29 de janeiro de 2024, um ônibus ficou destruído após pegar fogo no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

O motorista do ônibus contou que tinha acabado de sair da garagem quando foi surpreendido por uma pane elétrica e logo após veio o fogo. No momento em que as chamas começaram o coletivo ainda estava vazio e ninguém ficou ferido.

Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local para ajudar no combate as chamas.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte