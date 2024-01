Motoristas do transporte coletivo de Rondonópolis (MT) paralisam atividades nesta segunda (29)

Motivo da paralização é em protesto contra mudanças na gestão do setor e adesão à cooperativa, alegando perda de direitos trabalhistas

YURI SENA

Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá, amanheceu nesta segunda 29 de janeiro de 2024, com o transporte coletivo interrompido, pois os motoristas decidiram paralisar as atividades em protesto contra mudanças na gestão do setor. A medida foi tomada após o fim dos contratos de trabalho com a antiga empresa, a Cidade de Pedra, e a iminente transição para uma cooperativa.

A decisão de encerrar o contrato com a companhia e transferir a gestão para uma cooperativa não foi bem recebida pelos profissionais, que temem perder direitos trabalhistas adquiridos sob o regime CLT.

A situação escalou após uma assembleia geral realizada na última terça-feira (23), quando o sindicato aprovou o estado de greve. Na sexta-feira (26), o STTRR encaminhou a pauta de reivindicações dos trabalhadores à Prefeitura de Rondonópolis, à Autarquia do Transporte Coletivo, à Câmara de Vereadores, ao Ministério Público do Trabalho e ao Ministério Público Estadual.

Os trabalhadores, atualmente vinculados à empresa Cidade de Pedra, pedem a continuidade do contrato sob o regime CLT para garantir a manutenção de seus direitos. Dos 114 motoristas, 83 aderiram à paralisação, enquanto 31 estão em operação para cumprir a determinação legal de manter 30% da frota em funcionamento durante greves.

Os ônibus permaneceram nas garagens nesta manhã, e a expectativa é de que a paralisação persista nos próximos dias até que a categoria obtenha uma resposta das autoridades municipais. O impasse coloca em destaque a tensão entre os trabalhadores e as recentes mudanças na gestão do transporte coletivo em Rondonópolis.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte