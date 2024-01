Idoso de 73 anos é atropelado por ônibus no Aricanduva (SP) na tarde desta segunda-feira (29)

Vítima sofreu ferimentos na cabeça e foi levada ao Pronto Socorro Sapopemba

Na tarde desta segunda-feira, 29 de janeiro de 2024, por volta das 15h25, um idoso de 73 anos foi atropelado por um ônibus no cruzamento da Av. Da Barreira Grande com a Av. Luis Pires de Minas, na região do Aricanduva, Zona Leste de São Paulo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o senhor sofreu ferimentos na cabeça e foi encaminhado ao Pronto Socorro Sapopemba.

O ônibus da empresa Movebuss envolvido no acidente possui o prefixo 5 5276 e atendia a linha 514T/10 Terminal Sacomã – Jardim Itápolis.

Confira a nota divulgada pela SPTrans sobre a ocorrência:

“A SPTrans informa que o Programa de Redução de Acidentes de Transporte (PRAT) está apurando a ocorrência desta segunda-feira (29), na Av. Luís Pires de Minas, Pça. Catas Altas, Jd. Paraguaçu, por volta das 15h, envolvendo o ônibus de prefixo 5 5276, que operava pela linha 514T/10 Term. Sacomã – Jd. Itápolis, da Movebuss. A concessionária foi orientada a prestar apoio à vítima. Um BO/PM foi registrado.

A SPTrans trabalha para aumentar a segurança viária no transporte público e realiza medidas como o novo treinamento para todos os motoristas da capital, a fiscalização intensiva dos itens de segurança, a apreensão de veículos e o afastamento de motoristas que não adotarem conceitos de direção defensiva, além da determinação de instalação de lacres que impedem a violação dos bloqueadores.”

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte