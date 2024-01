Fiscalização com “Tolerância Zero” em Belo Horizonte (MG) resulta em 43 autuações e 8 veículos recolhidos

Veículos removidos precisarão corrigir irregularidades e passar por nova vistoria

GUILHERME STRABELLI

A prefeitura de Belo Horizonte, em Minas Gerais, realizou as primeiras ações de fiscalização do transporte público na capital mineira dentro da política de “tolerância zero”. As operações resultaram em 43 autuações e oito veículos recolhidos.

A nova política foi anunciada pelo prefeito Fuad Noman. Ao todo, foram vistoriados 15 veículos, nos quais foram constatadas 46 irregularidades. Os fiscais também deram três advertências além das autuações.

Os agentes da Sumob, BHTrans e Guarda Civil Municipal abordaram 8 veículos na região do Barreiro, realizando 20 autuações. Deste total, sete veículos tiveram suas autorizações de tráfego (AT) recolhidas.

Um veículo da linha 329 foi removido por estar com pneus em péssimo estado, além de apresentar mal funcionamento do freio de portas.

As irregularidades mais frequentes foram vazamento de óleo, elevador sem funcionamento, freio de porta e ar-condicionado desligados e más condições dos veículos.

Uma outra operação foi realizada no bairro São Geraldo, na qual sete ônibus foram vistoriados, levando a 23 autuações, três advertências e uma AT recolhida. O veículo removido operava a linha 9214 e apresentava desgaste nos pneus dianteiros, problemas no extintor e nos bancos de passageiros e do motorista.

Nessa operação, as irregularidades mais comuns foram defeito no elevador e farol, mau funcionamento do freio de porta e falta de luz de ré e de freio.

Os veículos recolhidos estão impedidos de circular até que os problemas sejam reparados. Todos precisarão passar por nova vistoria para serem autorizados a retomar a operação.

Nesse período, não será paga a remuneração complementar, que leva em conta a quilometragem percorrida pelo ônibus.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte