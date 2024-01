Em Tolerância Zero com as empresas de ônibus, prefeitura de Belo Horizonte recolhe seis ônibus com irregularidades nesta segunda (29)

Na semana passada, foram retirados de circulação outros seis ônibus do sistema municipal da capital mineira

ADAMO BAZANI

A prefeitura de Belo Horizonte, na política de Tolerância Zero contra as empresas de ônibus anunciada na última semana, retirou mais seis coletivos de circulação nesta segunda-feira, 29 de janeiro de 2024, apontando irregularidades nos veículos.

Segundo a administração municipal, por meio de nota, foram vistoriados sete ônibus das linhas 4031 e 4033. A maioria dos problemas identificados está relacionada ao funcionamento do elevador e do freio de porta. No total, foram emitidas 16 autuações. Os ônibus recolhidos só poderão retornar após comprovarem, na vistoria, que os problemas foram solucionados.

Como mostrou o Diário do Transporte, na semana passada, foram retirados de circulação outros seis ônibus do sistema municipal da capital mineira.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2024/01/29/fiscalizacao-com-tolerancia-zero-em-belo-horizonte-mg-resulta-em-43-autuacoes-e-8-veiculos-recolhidos/

Com a nova atuação mais dura da prefeitura sobre as empresas de ônibus, as operações de fiscalização das equipes da Sumob, Guarda Municipal e BHTrans passam a ser realizadas quatro vezes por semana.

O objetivo é vistoriar a condição dos ônibus, especialmente no que diz respeito a segurança dos passageiros e operadores. Nas ações realizadas entre julho e dezembro do ano passado foram feitas 2.466 operações de fiscalização, com 38.869 vistorias.

Ainda de acordo com a prefeitura, todos os ônibus que tiverem a AT recolhida ficam impedidos de circular nas ruas até que os problemas sejam reparados. Os veículos precisam passar por uma nova vistoria para receber o documento de volta. Nesse período, não será paga a remuneração complementar, que leva em conta a quilometragem percorrida pelo ônibus.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes