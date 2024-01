Dois ônibus do transporte público de Campinas (SP) foram vandalizados neste domingo (28)

Dois ônibus do transporte público de Campinas, no interior de São Paulo, foram vandalizados na noite deste domingo, 28 de janeiro de 2024.

Os veículos pertencem à VB Transportes Coletivos, que opera na região do Ouro Verde e DICs.

Um dos ônibus atendia à linha 120 (Terminal Ouro Verde – Terminal Central, quando os vândalos entraram no veículo e quebraram duas janelas do lado esquerdo, uma do direito e o alçapão traseiro.

O outro ônibus atacado operava na linha 115, responsável por ligar o Adhemar de Barros ao Terminal Central, também foi atacado e teve vidros quebrados.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido durante a ação dos vândalos. Os dois veículos não saíram para operação nesta segunda-feira, 29 de janeiro, devido aos danos causados.

