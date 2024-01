Atendimento no PoupaTempo para emissão da Carteira de Identidade Nacional começa nesta segunda (29)

Primeira fase conta com nove postos para solicitação entre a capital e Grande São Paulo; RG segue válido até 2032

ARTHUR FERRARI

Nesta segunda-feira, 29 de janeiro de 2024, o Governo de São Paulo dá início à emissão da tão aguardada Carteira de Identidade Nacional (CIN) em nove pontos estratégicos da Grande São Paulo.

A CIN será oferecida em seis postos do Poupatempo e em três unidades geridas pelo IIRGD (Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt), órgão vinculado à Polícia Civil. Esta fase inicial da emissão, em formato piloto, será gradativamente ampliada para atender à crescente demanda.

Para obter a CIN, os cidadãos devem agendar previamente através do aplicativo para celulares Poupatempo SP.GOV.BR. No dia agendado, é necessário comparecer ao local escolhido portando a certidão de nascimento ou de casamento.

Durante o projeto-piloto, os locais de atendimento incluirão postos do Poupatempo localizados na Lapa, Itaquera, Santo Amaro e Sé, além de Caieiras e Guarulhos, na Região Metropolitana. As outras três unidades serão o Descomplica de São Miguel, um posto em Barueri e o Atende Fácil, em São Caetano do Sul.

A Carteira de Identidade Nacional – CIN, conforme estabelecido pela Lei 14.534, de 11 de janeiro de 2023, será o único documento válido nacionalmente a partir de 2032. Até essa data, os documentos de identidade estaduais continuam válidos e serão emitidos normalmente. Portanto, não há necessidade de pressa para substituir o RG pelo novo documento.

Os horários para agendamentos serão liberados gradualmente, sem a obrigatoriedade imediata de substituição do RG pela CIN. As vagas para atendimento serão inicialmente limitadas, mas serão ampliadas conforme a expansão do projeto para outros postos.

Para solicitar a CIN em São Paulo, os requisitos incluem possuir uma conta GOV.BR no nível Prata ou Ouro, ser maior de 16 anos, estar em situação regular na Receita Federal – com os dados consistentes com os da certidão de nascimento/casamento – e não possuir outra solicitação da CIN em andamento.

Assim como acontece com outros serviços oferecidos pelo Poupatempo, o agendamento é obrigatório e gratuito, disponível no aplicativo para celulares Poupatempo SP.GOV.BR.

A CIN adota o número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) como Registro Geral Nacional, eliminando duplicidades na identificação do cidadão e reduzindo possibilidades de fraudes. Além disso, o documento apresenta um QR Code que permite verificar sua autenticidade e status, inclusive se foi furtado ou extraviado, através de qualquer smartphone.

A versão digital da CIN estará disponível no aplicativo GOV.BR, no menu Carteira de Documentos, simplificando ainda mais o acesso e a segurança das informações pessoais dos cidadãos paulistas.

Com a introdução da Carteira de Identidade Nacional, São Paulo dá um importante passo rumo à modernização e segurança dos serviços públicos, garantindo maior eficiência e confiabilidade na identificação civil de seus cidadãos.

Como agendar o atendimento

O Poupatempo atende com hora marcada, para garantir conforto a todos os cidadãos. Neste momento, o agendamento para a CIN será feito exclusivamente no aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR.

Postos que oferecem atendimento

Inicialmente, seis postos do Poupatempo vão oferecer esse atendimento. São eles: Itaquera, Lapa, Santo Amaro e Sé, na capital, além de Caieiras e Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo (veja os endereços no portal https://www.poupatempo.sp.gov.br). Outras unidades escolhidas pelo IIRGD são: o Descomplica São Miguel (Rua Dona Ana Flora Pinheiro De Sousa, 76 – Vila Jacuí), posto de Barueri (Av. Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Centro) e Atende Fácil São Caetano do Sul (Rua Major Carlos Del Prete, 651).

A ampliação para emissão nos demais postos do Poupatempo ocorrerá de forma gradual.

Documentos exigidos

Para obter a nova identidade, o usuário deverá apresentar documento com CPF, além da Certidão de Nascimento ou de Casamento (original e cópia simples).

Custo

A primeira via da CIN é gratuita.

Até quando poderei usar o RG?

A Carteira de Identidade não perdeu a validade e continuará sendo emitida pelo Estado de São Paulo. O RG será válido até 28 de fevereiro de 2032. Nesta fase inicial da emissão da CIN, o RG continua a ser emitido normalmente.

Modelo da CIN:

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte