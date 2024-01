Águia Branca Encomendas entrega mais de 2,3 milhões de pacotes e cresce 21% em 2023

Serviço está disponível em mais de 3 mil localidades em todo o país; maior parte dos itens transportados são peças mecânicas, itens de confecção, eletrônicos e material hospitalar

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

O Águia Branca Encomendas, serviço de transporte de cargas da Viação Águia Branca, espera encerrou o ano com mais de 2,3 milhões de pacotes entregues e crescimento de 21% em comparação a 2022. A operação tem mais de 3 mil localidades atendidas, das quais cerca de 2.300 foram acrescentadas à malha neste ano. O serviço está disponível tanto para pessoas físicas quanto jurídicas e garante entregas rápidas e seguras, aproveitando a capilaridade de suas linhas de transporte rodoviário e o espaço ocioso dos bagageiros dos ônibus.

Transportando pacotes de até 60 cm e 50kg, o serviço é bastante atrativo para quem quer aproveitar a possibilidade de enviar mercadorias com esse perfil. Cerca de 35% dos objetos transportados são peças automotivas ou de maquinário industrial que se beneficiam da agilidade no transporte. O serviço também leva grande quantidade de itens de confecção, eletrônicos e material hospitalar. Outra vantagem é que o Águia Branca Encomendas conta com a certificação da Anvisa para transporte de insumos, que permite o transporte de itens delicados como medicamentos, cosméticos e vacinas.

“Neste ano, o nosso maior fluxo de entregas ficou entre Vitória e Rio de Janeiro, mas temos muita demanda também na Bahia, São Paulo e Minas. Levamos muitos pacotes de comerciantes e pequenas empresas. As pessoas gostam de levar um item direto na rodoviária e saber que vai chegar direto na mão do destinatário, sem ter que passar por centros de distribuição”, explica Michel Mattos, gerente responsável pelo setor. “Os últimos dois anos foram de crescimento acelerado, marcados pela expansão da malha de entrega e dos pontos de atendimento. Seguimos com a mesma expectativa de crescimento para 2024”.

Para o envio, é possível solicitar a coleta ou entrega da encomenda no endereço. É o serviço chamado de porta a porta. Neste caso, a pessoa irá receber o seu pacote no seu endereço. É possível também que o cliente leve direto ao balcão das agências da Viação Águia Branca, presentes em diversas localidades por todo o país, de onde são embarcadas em ônibus que estejam a caminho do destino escolhido, o que garante uma entrega rápida mesmo para cidades de interior. Em ambos os casos, o cliente pode rastrear suas encomendas online no site www.encomendas.aguiabranca. com.br, sendo que todos os serviços podem ser cotados online.

Em 2023, o Águia Branca Encomendas inaugurou a primeira loja própria em Belo Horizonte (MG), que funciona para postagem e retirada de mercadorias, e estabeleceu uma nova modalidade de serviço, o Embarque Imediato, que garante uma entrega ainda mais rápida ao oferecer o embarque da mercadoria no primeiro ônibus disponível. Apenas no último ano, foram 720 mil serviços prestados e mais de 1,4 milhões de clientes atendidos.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte