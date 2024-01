Adolescente morre em acidente entre ônibus de excursão e um caminhão, em Tio Hugo (RS), na noite deste domingo (28)

Condutor do veículo foi retirado das ferragens em estado grave

MICHELLE SOUZA

Uma adolescente morreu, em um acidente entre um ônibus de excursão e um caminhão, no Km 215,5 da BR-386 em Tio Hugo, no interior do Rio Grande do Sul, na noite deste domingo, 28 de janeiro de 2024.

De acordo com a Polícia Rodoviária, no ônibus viajavam dois condutores e 12 passageiros. Um dos motoristas foi socorrido com ferimentos leves para o Hospital de Clínicas, em Passo Fundo (RS). Dois passageiros com lesões leves, e uma passageira com lesões graves foram encaminhados ao hospital Frei Clemente, em Soledade (RS). Os outros ocupantes não tiveram ferimentos. O motorista do caminhão foi retirado das ferragens em estado grave e encaminhado para o hospital de Carazinho.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte