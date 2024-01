VÍDEO: Quem se lembra das miniaturas da Arpra? Diário do Transporte restaura quatro ônibus monoblocos e um quinto está a caminho; Saiba a história da empresa

Metalúrgica foi sucesso entre os anos 1980 e 1990 e contribuiu para o resgate de parte da história automotiva

ADAMO BAZANI

Colaborou Guilherme Strabelli

Quem viveu os anos das décadas de 1980 e 1990 e é apaixonado por colecionismo automotivo com certeza conheceu, teve ou ao menos desejou ter miniaturas da metalúrgica Arpra.

Carros, caminhões, semirreboques, tratores, máquinas agrícolas e ônibus de ferro, com detalhes internos e pintura automotiva, embalavam sonhos de crianças, mas, eram os adultos que, em sua maioria, compravam.

Isso porque, não se trata de brinquedo, mas itens de coleção que beiravam a perfeição pela riqueza de detalhes.

De acordo com a Jucesp (Junta Comercial do Estado de São Paulo), a Arpra funcionou na Rua Marechal Malet, no Parque da Vila Prudente, região da Vila Zelina, região Sudeste da capital paulista.

A constituição oficial da empresa foi em 25 de agosto de 1959, tendo como sócios-fundadores, Palacio Archipovas e Francisco Patusiavicius.

As atividades principais eram na fundação, de acordo ainda com a Jucesp, “comércio de metalúrgica, fabricação de peças para automóveis, estampos, peças estampas e ferramentas”.

A Arpra também fez taxímetros e velocímetros e chegou a ter uma filial registrada em Guarulhos, na Grande São Paulo.

A metalúrgica Arpra teve a falência decretada pela Justiça de São Paulo em 03 de dezembro de 2003, mas já estava com as atividades paralisadas antes.

Entre os ônibus, com a marca “Supermini”, fizeram sucesso as miniaturas dos monoblocos Mercedes-Benz, em especial, o O-364 rodoviário, O-371 rodoviário de dois e três eixos, O-371 urbano e O-400 rodoviário de dois e três eixos.

O Diário do Transporte tem cinco exemplares em seu acervo, sendo que quatro foram restaurados pelo miniaturista Paulo Sérgio, com apoio do miniaturista Clayton Souza, e um está em processo de restauração.

As miniaturas de ônibus originalmente não viam com pintura de empresa operadora, mas para restaurar, o Diário do Transporte optou por escolher companhias de importância histórica regional que tiveram os respetivos modelos.

Quatro destas miniaturas foram compradas por Wilson Bazani, metalúrgico hoje aposentado, que fez as aquisições entre os anos 1980 e 1990 para presentear o filho, ainda criança, Adamo Bazani, hoje jornalista e editor do Diário do Transporte.

A compra foi com bastante sacrifício, afinal, estas miniaturas que hoje são encontradas em sites de venda com preços exorbitantes e muitas em estado duvidoso de conservação, nunca foram baratas. Metalúrgico no ABC nos anos de 1980 e 1990 não tinha, em geral, salário ruim, mas também não ganhava muito dinheiro.

Mas valeu a pena cuidar bem, restaurar e dar um novo sentido para estas réplicas que receberam pintura automotiva e verniz.

A peça em processo de restauro foi uma doação do colecionador, pesquisador e memorialista em transportes, Mario dos Santos Custódio.

As miniaturas são, com suas respectivas datas em que foram presenteadas:

– 12/10/1987 – Ônibus Monobloco O364 /Turismo Bonini (fretamento) do ABC Paulista

– 20/01/1989 – Ônibus Monobloco O364 /Transportes Santa Maria (fretamento) do ABC Paulista

– 05/10/1990 -Ônibus Monobloco O371 RSD/Turismo Santa Rita (fretamento) de São Paulo

– 13/01/1991 – Ônibus Monobloco O371-U (Urbano)/Viação São Camilo (linha intermunicipal metropolitana) do ABC Paulista.

Restaurando:

– 2023 – Ônibus Monobloco O364 /Turismo Bozzato (fretamento) do ABC Paulista

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes