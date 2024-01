VÍDEO: Perseguição policial termina em ônibus incendiado e prisão em São Luiz do Paraitinga (SP) neste domingo (28)

Individuo roubou o veículo na estação rodoviária de São Luiz e fugiu em direção à cidade de Lagoinha

YURI SENA

Nas primeiras horas deste domingo, 28 de janeiro de 2024, uma intensa perseguição policial resultou em um ônibus incendiado e a prisão de um homem de 37 anos por furto em São Luiz do Paraitinga e Lagoinha.

O incidente teve início quando o suspeito, em flagrante, furtou um ônibus na estação rodoviária de São Luiz. Policiais militares foram prontamente acionados, e ao chegarem à estação, receberam informações de que o indivíduo havia quebrado o vidro do veículo e fugido em direção à cidade de Lagoinha.

Durante a perseguição, a situação se agravou quando as rodas do ônibus entraram em chamas, resultando no completo incêndio do veículo. O Corpo de Bombeiros foi chamado por volta das 06h45 para conter o fogo, que se alastrou na divisa entre Lagoinha e Cunha, no bairro Rio do Peixe.

A rápida intervenção dos bombeiros focou no resfriamento do ônibus em chamas, garantindo a segurança da área. O incêndio foi controlado, mas o veículo já estava completamente consumido pelas chamas.

O homem de 37 anos foi detido e será conduzido às autoridades competentes para responder pelo furto e demais consequências decorrentes da perseguição. O desfecho impactante da ocorrência destaca a importância da pronta resposta policial e da atuação eficaz dos bombeiros para controlar a situação e evitar maiores danos.

Apesar da intensidade do fogo, o suspeito conseguiu fugir a pé, mas foi rapidamente detido pelos policiais militares. Felizmente, não houve feridos no incidente. O local foi deixado em segurança e o veículo incendiado ficou sob a responsabilidade da Polícia Rodoviária.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte