ViaMobilidade realiza manutenções programadas nas Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda neste Domingo (28)

Trens circulam com velocidade reduzida e tem maior tempo de parada

YURI SENA

A ViaMobilidade anunciou que neste domingo, 28 de janeiro de 2024, uma nova fase das manutenções programadas será executada nas linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, impactando temporariamente a operação desses trechos.

Linha 8-Diamante: Intervalos Ajustados de 4h à 0h

Entre as estações Júlio Prestes e Itapevi, os intervalos na Linha 8-Diamante serão de 17 minutos, abrangendo o horário das 4h à 0h. Essa medida visa garantir a continuidade e eficiência do serviço prestado aos passageiros durante o período de manutenção.

Linha 9-Esmeralda: Mudanças nos Intervalos ao Longo do Dia

Na Linha 9-Esmeralda, as alterações ocorrerão das 8h30 às 18h. Entre as estações Jurubatuba e Bruno Covas/Mendes-Vila Natal, os intervalos serão de 24 minutos. Posteriormente, das 18h às 20h, haverá uma transição, com intervalos de 12 minutos entre as estações Osasco e Bruno Covas/Mendes-Vila Natal. Essa adaptação busca minimizar impactos aos usuários, proporcionando alternativas durante as intervenções programadas.

