Prefeitura de Santo André (SP) realiza palestra sobre acessibilidade e segurança em obras de mobilidade

Ação para funcionários das obras ocorreu no Consórcio Intermunicipal Grande ABC

Nesta semana, a Prefeitura de Santo André (SP) realizou uma palestra sobre acessibilidade e segurança para funcionários que trabalham em obras de mobilidade no município. A ação ocorreu no auditório do Consórcio Intermunicipal Grande ABC.

Os palestrantes abordaram tópicos como a observância das normas técnicas nas frentes de obra, segurança do trabalho e a necessidade de proteger pedestres de possíveis transtornos causados no desenvolvimento das atividades, todos temas com foco também na mobilidade de pessoas com deficiência.

“Este encontro representa uma oportunidade para refletir. Se a cidade é acolhedora para as pessoas com deficiência, ela será segura e confortável para qualquer pessoa. Estamos todos envelhecendo e, eventualmente, enfrentaremos desafios em nossas condições motoras e sensoriais”, comentou a arquiteta e urbanista Laila Dell’Antonia, assessora especial na Secretaria da Pessoa com Deficiência.

“Acessibilidade, inclusão e segurança são aspectos fundamentais para as obras de Santo André. Aproveitamos para frisar com todas as esferas das empresas contratadas a importância das normas de acessibilidade e as exigências técnicas, como forma de garantir um espaço urbano confortável, acessível e seguro a todos, durante e após a obra”, ressaltou Barbara Sula, diretora de Planejamento do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável da Secretaria de Mobilidade Urbana

Atualmente, Santo André conta com três grandes obras de mobilidade em andamento, são elas: a construção do Complexo Viário Santa Teresinha, a reforma do viaduto Presidente Castelo Branco e a requalificação de vias do Centro.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte