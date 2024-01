Pais que levarem recém-nascido a consulta poderão ter gratuidade no transporte público

Proposta que tramita no Senado visa fortalecer Programa Nacional de Triagem Neonatal do Ministério da Saúde_

ALEXANDRE PELEGI

Um projeto que tramita no Senado quer aumentar o alcance do Programa Nacional de Triagem Neonatal do Ministério da Saúde.

Os Testes de Triagem Neonatal são de cunho obrigatório e de extrema importância. A partir deles é possível realizar o diagnóstico precoce de doenças e o tratamento adequado para as crianças, evitando deficiências e morte prematura.

A proposta da Senadora Mara Gabrili (PSD/SP) é garantir a gratuidade no transporte público (urbano e semiurbano) a acompanhantes de recém-nascidos para a realização de exame ou consulta no âmbito do programa. O benefício vale tanto na ida, quanto na volta do procedimento.

O programa de triagem neonatal foi aprovado pela Lei nº 14.154/2021.

O Projeto de Lei 5.771/2023 será submetido à análise na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH), seguindo posteriormente para as Comissões de Assuntos Econômicos (CAE) e Assuntos Sociais (CAS) em decisão terminativa (sem apreciação pelo plenário).

Em depoimento à Agência Senado, a autora do PL justificou a iniciativa diante da dificuldade que muitos pais têm de levar os bebês com algum tipo de alteração detectada no teste de rastreamento para a unidade de saúde especializada, a fim de dar continuidade ao processo de diagnóstico, ou seja, para realizar consultas e exames adicionais para confirmar ou afastar a doença ou condição de saúde eventualmente detectada no teste do pezinho. “Ressalte-se que, na prática, esses procedimentos adicionais não estão disponíveis na unidade básica de saúde próxima da residência do recém-nascido, mas apenas em hospitais localizados em regiões centrais”.

Gabrili ressaltou ainda que “o diagnóstico precoce possibilita não apenas o início imediato do tratamento, mas também a redução do risco de complicações graves, como deficiências intelectuais e físicas, problemas no desenvolvimento neuropsicomotor, além de complicações clínicas que podem levar a internações hospitalares e impactar a qualidade de vida da criança e da família”.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes