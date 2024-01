Ônibus derruba parede de loja em São Luís (MA) neste domingo (28)

Veículo realizava a linha São Raimundo – Tribuzzi e perdeu o controle devido à pista molhada

YURI SENA

Um incidente envolvendo um ônibus da frota do transporte público de São Luís no Maranhão surpreendeu moradores no início da tarde deste domingo 28 de janeiro de 2024. O veículo, que realizava a linha São Raimundo – Tribuzzi, perdeu o controle devido à pista molhada, invadindo a calçada e colidindo contra a parede de uma loja próxima ao elevado da Cohab, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, bairro Angelim.

Apesar do impacto, a boa notícia é que ninguém ficou ferido no acidente. O motorista, enfrentando as adversidades da pista escorregadia devido à chuva, não conseguiu evitar a colisão, resultando na queda da parede e parte do ônibus adentrando o estabelecimento comercial.

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) foi acionada imediatamente, e agentes de trânsito compareceram ao local para controlar o fluxo e garantir a desobstrução da via. O consórcio responsável pelo ônibus também foi notificado para providenciar a substituição do veículo.

A SMTT informou que as causas do acidente serão investigadas. Felizmente, nenhum passageiro ou pedestre foi ferido.

