Obras na Avenida Tancredo Neves em Aracaju (SE) alteram itinerários de ônibus a partir desta terça (30)

Modificações no trajeto buscam minimizar impactos no deslocamento diário dos cidadãos

A reestruturação em andamento na Avenida Tancredo Neves, em Aracaju, desencadeará ajustes temporários nos itinerários de diversas linhas de ônibus que operam na capital. Em uma reunião realizada na última sexta-feira 26 de janeiro de 2024, os coordenadores das empresas responsáveis pelo sistema de transporte público na região metropolitana se reuniram para discutir as implicações dessas mudanças. O início das obras está programado para a próxima terça-feira (30).

O superintendente Renato Telles compartilhou insights sobre as deliberações: “Realizamos várias reuniões com os representantes das empresas, envolvendo não apenas os coordenadores, mas também os supervisores, para finalizar os detalhes da operação do sistema. Esta será modificada temporariamente devido às obras na Tancredo Neves. Detalhamos as alterações para garantir que a operação ocorra conforme o planejado. As rotas de algumas linhas de ônibus que normalmente circulam pela Tancredo Neves serão ajustadas. Tanto supervisores quanto operadores estão prontos para esclarecer dúvidas e fornecer orientações aos usuários do transporte.”

O início das obras representa um marco significativo para a infraestrutura urbana da cidade, e as adaptações nos itinerários buscam minimizar impactos no deslocamento diário dos cidadãos. A colaboração entre as empresas e os órgãos responsáveis pelo transporte público é fundamental para garantir uma transição suave durante o período de intervenção na Avenida Tancredo Neves.

Confira linhas afetadas:

020 Piabeta/D.I.A; 601

302 – Con.Jardins/Zona Oeste; 303 – Socorro/Zona Oeste; 305

Parque dos Faróis/Zona Oeste; 306 – Guajará/Zona Oeste e 308 – Sobrado/Zona Oeste

032-1 – Tijuquinha/Centro 01; 032-2 – Tijuquinha/Centro 02; 050 – Campus/Hospital Universitário; 301

Povoado Cabrita/Zona Oeste; 307 – São Cristóvão/Zona Oeste; 309 – Centro Administrativo/Zona Oeste; 311

Rita Cacete/Zona Oeste; 312 – Pedreira/Zona Oeste e 604 – Campus Mercado

020 Piabeta/D.I.A; 601 – Terminal Marcos Freire/Mercado via Osvaldo Aranha; 606

090 – Campus/D.I.A

Yuri Sena, para o Diário do Transporte